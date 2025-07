TSV Aindling wirft Bayernligist aus dem Pokal: Sechs Grüße nach ganz oben

Der Auftakt konnte sich wahrlich sehen lassen. Im ersten Punktspiel der Saison 2025/26 setzten sich die Aindlinger am Sonntag zu Hause gegen Türkspor Augsburg mit 6:3 Toren durch. Der klare Erfolg gegen einen Rivalen, der eine Klasse höher um Punkte kämpft, war allein deshalb schon beachtlich, weil man einen frühen Rückstand von 0:2 entschlossen wettmachte und mit Toren überhaupt nicht geizte - was in der vergangenen Runde nicht gerade das Markenzeichen des TSV war. Er hat sich nun für die erste Hauptrunde im Pokal auf bayerischer Ebene qualifiziert, die am Freitag ausgelost und vielleicht noch vor dem 20. Juli zu absolvieren sein wird.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Kugler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis