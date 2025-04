Dreimal Bronze für Dasing

Mehr als 100 Turnerinnen haben beim Gau-Einzelwettkampftag in Stadtbergen teilgenommen. Angetreten waren sie in den Kategorien Pflichtübungen P der Altersstufen elf bis 13 Jahre sowie in der Kür in den Leistungsklassen LK1 bis LK4, unterteilt nach Jahrgängen. Der TSV Dasing war mit 16 Sportlerinnen angetreten und erreichte bei den P-Elementen der Jahrgangsklasse 11 Jahren mit Viktoria Nitzlader den fünften und Melissa Linke den 40. Platz von 52 Teilnehmerinnen. In der Jahrgangsklasse zwölf bis 13 Jahre errang Hannah Grimm bei 50 Konkurrentinnen den 34. Platz. Bei der Kür LK 3, (neun bis zehn Jahre) eroberte Mathilde Simon Bronze. Bei den Elf- bis Zwölfjährigen erturnte sich Marina Kick einen sehr guten dritten, Romy Bradl den sechsten Platz. Romy Höpner wurde Achte und Sarah Fronhoff Elfte im 14 Teilnehmerinnen starken Feld.

In der Altersklasse 13 bis 16 Jahre holte Anna Birkmayr Bronze. Die Turnerinnen Mona Triltsch, Lena Daferner und Lisa Madjari belegten die Plätze fünf, 24 und 25 von 31 Teilnehmerinnen. In der Altersstufe 17 und älter belegte Alena Mayr den neunten und Marisa Mayr in der Kür LK4 den fünften Platz. Marie Pachaly erturnte in der Kür LK4 Rang 21. (AZ)