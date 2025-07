Gau-Gold für Dasing und Mering

Rund 360 Turnerinnen des Turngaus Augsburg trafen sich in Mering, um ihre besten Vereinsmannschaften auszuzeichnen. Geturnt wurden Pflichtübungen, die der Deutschen Turnerbund bundesweit vorgibt. Für jedes Turngerät (Sprungtisch, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden) werden sowohl leichte, als auch extrem anspruchsvolle Übungen angeboten. Jede Turnerin wählt ihre Übung individuell. Ausrichter des langen Wettkampftages war der TV Mering, das Catering übernahm der TSC unter der Leitung von Bianca Franke und Birgit Tränkl.

Der Turn- und Stemmclub (TSC) Mering schickte drei Mannschaften ins Rennen um die Gaumeisterschaft. Den Anfang machten die Achtjährigen: Ella Pflanz, Lilly Kraus, Magdalena Rauner, Marina Zierau und Franziska Leins - alle erfahrene Turnerinnen. Sie turnten am Sprung, Boden und Barren sehr souverän. Am letzten Gerät, dem Schwebebalken, hatte das Quintett nach einem langen Durchgang in einer randvollen, lauten Halle, Konzentrationsprobleme. Prompt stürzten einige vom Balken. Trotzdem landete das TSC-Team mit 160,70 Punkten ganz oben auf dem Treppchen. Ella Pflanz siegte in der Einzelwertung, Lilly Kraus wurde Zweite. Viktoria Nietsch turnte für die Gaumannschaft, ein Mix-Team aus Turnerinnen verschiedener Vereine, die den zehnten Platz belegte.

Holten für den TSC Mering Gold bei den Achtjährigen (kniend, von links): Marina Zierau, Magdalena Rauner, Lilly Kraus, Ella Pflanz, Franziska Leins und Viktoria Nietsch. Unglücklich Vierter wurden (Mitte, von links) Leonie Fruth, Elise Anderle, Lara Kunze, Milena Sedlmeyr, Luisa Müller und Emily Korda. Zum Regionalentscheid qualifiziert sind (oben, von links) Clara Otterstätter, Antonia Müller, Cara Zuccon, Marina Schiele, Lisa Dosch und Elisa Fischer. Foto: Andreas Martin

Lara Kunze, Emily Korda, Luisa Müller, Elise Anderle, Leonie Fruth und Milena Sedlmeyr starteten bei den Elfjährigen. Gleich am ersten Gerät, dem Sprung, zeigte sich, dass die Konkurrenz deutlich weiter war. Am Stufenbarren und Schwebebalken dagegen lief es fantastisch. Am Balken waren die Meringerinnen stärkstes Team, allen voran überzeugte Lara Kunze (14,90 Punkte). Am Boden dagegen schlichen sich beim TSC-Team mehrere Fehler ein. Die Mädchen landeten auf dem unglücklichen vierten Platz und waren bitter enttäuscht.

Das dritte TSC-Ensemble mit Lisa Dosch, Marina Schiele, Carla Zuccon, Antonia Müller, Clara Otterstätter und Elisa Fischer turnte einen hervorragenden Wettkampf und wurde mit 252,10 Punkten und der Vizegaumeisterschaft belohnt. Mit diesem Ergebnis haben sich die Turnerinnen für den schwäbischen Regionalentscheid qualifiziert. Lisa Dosch war in der Einzelwertung erneut beste Turnerin ihrer Altersklasse. Gold holte sich uneinholbar der TSV Dasing mit Anna Birkmeir, Lena Ankner, Lena Daferner, Anna Baur, Mona Triltsch und Salome Barbaresku.

47 Turnerinnen des TSV Dasing auf Trophäenjagd

Dasing, das mit 47 Turnerinnen in neun Mannschaften angetreten war, erlebte insgesamt einen bemerkenswert erfolgreichen Wettkampf. Die siebenjährigen Wettkampfneulinge Hanna Stadlmaier, Luisa Ankner, Lina Muslu, Ella Triltsch und Viktoria Augustin wurden Fünfte. Es folgten die achtjährigen Mädchen Lea Herz, Julia Hunger, Emilia Lechner, Anna Reif und Madalena Wünsch, die den dritten Platz belegten. Dann zeigte die Mannschaft mit Romy Bradl, Romy Höpner, Sarah Fronhoff, Marina Kick, Marie Pachaly und Mathilda Simon ihr Können und eroberte mit anspruchsvollsten Übungen den Titel - und qualifizierte sich für den Regionalentscheid Bayern Pokal.

Die Turnerinnen des TSV Dasing sammelten massenhaft Urkunden und Trophäen. Foto: Rolf Backhus

Im Jahrgang 2015 landeten Lea Burkhard, Leila Drexl, Lina Rachel, Emma Schröder und Marie Späth auf dem elften Platz. Leonie Gollwitzer, Melissa Linke, Alienor Maldeghem, Amecie Maldeghem, Viktoria Nitzlader und Valentina Sortino (10 bis 11 Jahre) belegten einen guten fünften Platz. Dann kam die große Überraschung der Turnerinnen des Jahrganges 2016. Drei TSV TSV-Mannschaften traten an und eroberten das Podest. Ella Antony, Amelie Heinkel, Julia Lesti, Lara Weiser nahmen den obersten Platz ein, gefolgt von Ida Glaswinkler, Anna Goßler, Sophia Grün, Nina Höpner und Lilliana Müller. Glaswinkler war die beste Turnerin des Jahrgangs. Bronze holten Sarah Grimm, Raphalea Kurzlechner, Cataleya Liebelt und Charlotte Schaffrath.

Als Kampfrichter fungierten vom TSV Dasing Anna Mayr, Alena Mayr, Marisa Mayr, Naomi Simon, Eugenia Leiser, Hildegard Morhart und Rolf Backhus. (AZ)