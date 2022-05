Spannendes Finale steigt am Sonntag

Untere Fußballklassen: Entscheidungen fallen am letzten Spieltag

Einige Entscheidungen stehen in den unteren Fußball-Ligen bereits fest, dennoch bietet der finale Spieltag am Sonntag Spannung pur. So ist die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag.

Kreisklasse Aichach Der SC Oberbernbach steht bereits seit vergangenem Wochenende als meister fest. Um Platz zwei streiten sich mit dem TSV Inchenhofen und dem FC Gerolsbach noch zwei Teams. Kurios: Am letzten Spieltag kommt es zum direkten Duell der beiden Kontrahenten. Die bessere Ausgangssituation hat der TSV Inchenhofen, der ein um zehn Treffer besseres Torverhältnis aufweist. Ein Unentschieden würde den Gästen also schon zur Relegation genügen. Fast noch spannender geht es im Abstiegskampf zu. Dort kämpfen mit dem SV Wulfertshausen, dem TSV Rehling und dem FC Affing II noch drei Mannschaften um den direkten Klassenerhalt beziehungsweise die Relegation. Aktuell wäre der SVW aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegen Rehling gerettet. Der FCA hat auf beide Rivalen drei Punkte Rückstand, allerdings jeweils die Nase in den direkten Duellen vorne. So darf man an der Frechholzhauser Straße noch auf den direkten Klassenerhalt hoffen. Voraussetzung ist ein Sieg am Sonntag in Mauerbach. Ein Punkt reicht dem SVW in Ried zur Relegation, ein Sieg würde die Rettung bedeuten. Rehling ist in Gundelsdorf zu Gast.

Kreisklasse Neuburg Der SV Echsheim-Reicherstein hat plötzlich wieder die besten Karten im Kampf um Platz zwei. Mit einem Sieg in Klingsmoos würde die Elf von Spielertrainer Marco Friedl das Ticket zur Relegation lösen.

Kreisklasse Mitte Der FC Stätzling hat am vorletzten Spieltag die Tabellenführung aus der Hand gegeben und ist nun auf Schützenhilfe angewiesen. Die könnte ausgerechnet aus dem Kreis Aichach-Friedberg kommen, den Tabellenführer Schwaben Augsburg II muss gegen den TSV ran. Schon ein Punkt könnte den FCS zum Meister machen, vorausgesetzt der gewinnt zum Abschluss gegen Alba Augsburg.

Fußball: Endspiele in den A-Klassen

A-Klasse Ost Zu einem echten Endspiel um den Aufstieg kommt es zum Finale zwischen dem TSV Aindling II und der DJK Stotzard. Gewinnt der TSV, darf über die Meisterschaft gejubelt werden. Bei einer Niederlage könnte Aindling aber sogar noch auf Platz drei abrutschen. Andersherum könnte Stotzard bei einem Sieg sogar noch Erster werden. Auf ein Unentschieden in diesem Duell dürfte Laimering hoffen. Der hat seinerseits bei einem Sieg in Oberbernbach zumindest die Relegation sicher. Am Tabellenende stehen mit dem SV Ottmaring II und dem SV Wulfertshausen II die beiden Absteiger bereits fest.

A-Klasse Aichach Ein echtes Endspiel um den Titel gibt es am Sonntag zwischen dem Ecknach II und dem Schiltberg. Den Gästen reicht im absoluten Spitzenspiel schon ein Punkt zum Titel. Auch im Abstiegskampf bleibt es bis zum Schluss spannend. Nach zwei Siegen in Folge hat Langenmosen II plötzlich wieder Chancen auf den Klassenerhalt. Deshalb müssen nun mit dem Baar, dem Pöttmes II und dem Hörzhausen gleich drei Teams noch um den Klassenerhalt zittern.

A-Klasse Mitte Nicht mehr in der eigenen Hand haben es die Sportfreunde Friedberg, die am Sonntag auf Ausrutscher der Konkurrenz angewiesen sind. Selbst ein Sieg gegen den TSV Merching II könnte am Ende zu wenig sein. Theoretisch ist aber sogar noch der Titel drin.