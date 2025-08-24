Icon Menü
VfL Ecknach lässt Sören Dreßler staunen

Fußball - Bezirksliga

Der VfL Ecknach lässt Sören Dreßler staunen

Der Tabellenführer dreht gegen Wörnitzstein einen Rückstand und siegt spät 2:1. Sorgen bereitet Stürmer Robin Streit.
    Serhat Örnek schoss den VfL per Elfmeter zum späten Sieg gegen den SV Wörnitzstein-Berg.
    Serhat Örnek schoss den VfL per Elfmeter zum späten Sieg gegen den SV Wörnitzstein-Berg. Foto: Walter Brugger (Archiv)

    VfL-Coach Sören Dreßler schaute etwas ungläubig, nachdem die Heimpartie gegen den SV Wörnitzstein-Berg abgepfiffen war und seine Mannen wieder ein Spiel auf den letzten Metern gedreht hatten. „Dass wir nach diesen intensiven Wochen immer noch in der Lage sind, hinten raus einen Gang hochzuschalten, ist bemerkenswert“, lobte er seine Elf. Als Wörnitzstein in der 54. Minute durch Pascal Hirsch in Führung gegangen war – und das nicht einmal gänzlich unverdient – glaubten viele, dass es die Ecknacher nach sechs ungeschlagenen Spielen inklusive fünf Siegen in Folge diesmal erwischen würde. Die Blau-Weißen stemmten sich aber gegen die drohende Niederlage und kamen durch Luca Broncel (69.) und Serhat Örnek (91.) doch noch zum sechsten „Dreier“ am Stück.

