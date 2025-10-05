Drei Spiele in acht Tagen: Dem VfL Ecknach geht gegen Wertingen die Kraft aus

Im zweiten Spiel binnen vier Tagen in der Fußball-Bezirksliga Nord kam der VfL Ecknach gegen den Vorletzten aus Wertingen nicht über ein 1:1 hinaus. Das Ergebnis war am Ende gerecht. VfL-Trainer Sören Dreßler führte die fehlende Frische der Seinen als einen der Gründe für den verpassten Heimsieg an. „Es war das dritte intensive Spiel innerhalb von acht Tagen auf tiefem Boden. Zudem konnten wir aufgrund der Witterung und der englischen Woche kaum trainieren“, erklärte der 49-jährige Übungsleiter. Der VfL rutschte damit vom zweiten auf den dritten Tabellenplatz, insgesamt ist Dreßler aber mit dem Saisonverlauf zufrieden. „Wir haben 25 Punkte, das ist angesichts der Spielverläufe keiner zu viel und keiner zu wenig, von daher ist alles ok“.
Fußball-Bezirksliga Nord
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden