Fußball-Bezirksliga Nord Drei Spiele in acht Tagen: Dem VfL Ecknach geht gegen Wertingen die Kraft aus

Nach dem Dreier am Donnerstag in Nördlingen muss sich der VfL Ecknach in der Fußball-Bezirksliga zu Hause mit einem Punkt begnügen. Warum der Trainer dennoch zufrieden ist.