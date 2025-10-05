Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

VfL Ecknach: Punkteteilung gegen Wertingen – Trainer zufrieden trotz erschöpfter Spieler

Fußball-Bezirksliga Nord

Drei Spiele in acht Tagen: Dem VfL Ecknach geht gegen Wertingen die Kraft aus

Nach dem Dreier am Donnerstag in Nördlingen muss sich der VfL Ecknach in der Fußball-Bezirksliga zu Hause mit einem Punkt begnügen. Warum der Trainer dennoch zufrieden ist.
    • |
    • |
    • |
    Der Ecknacher Lukas Wiedholz (blau-weiß) setzt sich hier gegen den Wertinger Torschützen zum 1:1, Maximilian Beham, energisch ein. Am Ende trennten sich beide Teams mit einem gerechten Unentschieden.
    Der Ecknacher Lukas Wiedholz (blau-weiß) setzt sich hier gegen den Wertinger Torschützen zum 1:1, Maximilian Beham, energisch ein. Am Ende trennten sich beide Teams mit einem gerechten Unentschieden. Foto: Winfried Schäffer

    Im zweiten Spiel binnen vier Tagen in der Fußball-Bezirksliga Nord kam der VfL Ecknach gegen den Vorletzten aus Wertingen nicht über ein 1:1 hinaus. Das Ergebnis war am Ende gerecht. VfL-Trainer Sören Dreßler führte die fehlende Frische der Seinen als einen der Gründe für den verpassten Heimsieg an. „Es war das dritte intensive Spiel innerhalb von acht Tagen auf tiefem Boden. Zudem konnten wir aufgrund der Witterung und der englischen Woche kaum trainieren“, erklärte der 49-jährige Übungsleiter. Der VfL rutschte damit vom zweiten auf den dritten Tabellenplatz, insgesamt ist Dreßler aber mit dem Saisonverlauf zufrieden. „Wir haben 25 Punkte, das ist angesichts der Spielverläufe keiner zu viel und keiner zu wenig, von daher ist alles ok“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden