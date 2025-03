Für die Volleyballer des TSV Friedberg stand am Sonntagabend der Showdown um den Klassenerhalt gegen den direkten Konkurrenten vom MTV München an. Mit einem Sieg hätte der TSV den Verbleib in der 3. Liga in der Sporttasche gehabt. Doch daraus wurde nichts. Mit 1:3 unterlagen die Herzogstädter und müssen weiter bangen.

