Angeschlagene Aichacherinnen gehen zweimal leer aus

Mit einem Auftaktsieg gegen die SG Affing-Hollenbach und einer sehr knappen Niederlage gegen Bezirksklasseabsteiger Langweid starteten die Aichacher Volleyballerinnen verheißungsvoll in die Kreisligasaison. Doch bereits zum zweiten Spieltag plagten Trainer Jan Voglgsang Personalsorgen. Zuspielerin Sandra Goßler und Hauptangreiferin Sandra Glötzl fielen krankheitsbedingt aus und auch Angreiferin Julia Schmaus war mit Knieproblemen nicht voll einsatzfähig.

So konnte Voglgsang in Ebermergen nur auf sieben fitte Akteurinnen zurückgreifen, die zum Teil auch auf fremden Positionen spielen mussten. Diese agierten von Anfang an verunsichert und konnten gerade die Einsatzfreude des ersten Spieltags nicht auf das Feld bringen. So musste man sich dem Gastgeber TSV Ebermergen in drei Sätzen glatt geschlagen geben.

Gegen den TSV Nördlingen konnten die Paarstädterinnen in der zweiten Begegnung des Tages zwar einen Satz holen, am Ende verloren sie aber auch deutlich. Lichtblick war das junge Eigengewächs Helena Rast, die zu ihrem ersten Einsatz im Erwachsenenbereich kam und mit deren Leistung Voglgsang sehr zufrieden war. „Wir müssen diesen Spieltag schnell abhaken und nach vorne schauen. Wir wissen, dass wir mehr können und wollen das mit hoffentlich komplettem Kader in Gersthofen zeigen“, bilanzierte Trainer Voglgsang. (vb)

TSV Aichach: Laura Böck, Elena Krammer, Regina Krammer, Verena Krammer, Helena Rast, Bianca Schäffer, Julia Schmaus, Jana Zodl