„Beste Saisonleistung“: Aichach 2 ringt Dillingen nieder

Einen großartigen Erfolg konnte die zweite Herrenmannschaft der Aichacher Volleyballer erzielen: In heimischer Halle schlugen sie den Tabellenvierten der Kreisliga Nord aus Dillingen mit einer souveränen Leistung. Auch gegen Spitzenteam Nördlingen 2 hielt Aichach gut mit, musste sich aber letztlich geschlagen geben.

Gut besetzt konnten die Aichacher dieses Mal in den Spieltag gehen, so dass sich Trainer Christian Miksch ganz auf das Coaching beschränken konnte. Dies war wichtig, denn zu Beginn lief es nicht richtig rund bei den TSV-Nachwuchsspielern. Gegen die erfahrene zweite Mannschaft des TV 1862 Dillingen leisteten sie sich zu viele Fehler. Vor allem die Annahme kam nicht oft genug nach vorne, die Aufschläge fanden zu selten ihr Ziel. Dies schien sich nach verlorenem erstem Durchgang (15:25) auch im zweiten Satz fortzusetzen. Doch beim Rückstand von 10:18 Punkten avancierte der erst 15-jährige Zuspieler Matthias Mittelhammer zum Gamechanger: Mit einer sensationellen Aufschlagserie mit einigen Assen brachte er die Paarstädter bis auf zwei Punkte an Dillingen heran.

Nun war der Knoten geplatzt. Rund um den eingewechselten Tobias Knöferl und Libero Nooruddin Hassani zeigte sich die Abwehr beweglich und einsatzfreudig und am Netz spielten die Angreifer Jan und Daniel Miksch und Jakob Baufeld ihren Größenvorteil in Block und Angriff aus. Dazu überzeugte Joshua Mittelhammer mit viel Übersicht und harten Schmetterschlägen. Dillingen fand kein Gegenmittel und die Sätze zwei und drei gingen verdient an Aichach (25:21; 25:14). An Spannung kaum zu überbieten war der vierte Satz. Dillingen leistete nun erbitterte Gegenwehr. Doch die jungen Aichacher bewiesen Nervenstärke, behielten auch bei Satzbällen für den Gegner die Ruhe und belohnten sich schließlich mit Satz und Sieg (28:26).

Im zweiten Spiel des Tages traf der TSV anschließend auf den Tabellenzweiten aus Nördlingen. Mit Julian Hauke als Zuspieler und Mikail Yiyit als Außenangreifer brachte Trainer Miksch frische Kräfte. Sein Team konnte so den ersten Durchgang lange offen gestalten. Am Ende sorgten kleine Absprachefehler für den Satzverlust (20:25). Im zweiten Durchgang machte sich der Kräfteverschleiß bemerkbar. Durch zu viele Fehler in Aufschlag und Ballannahme verschenkte man Punkte und den Satzgewinn (15:25). Die Miksch-Schützlinge steigerten sich im dritten Durchgang zwar noch einmal, doch die Rieser wussten das letzte Aufbäumen mit all ihrer Routine zu verhindern (21:25). Trainer Miksch zeigte sich stolz auf die „beste Saisonleistung“ seiner Jungs und freute sich über drei Punkte, mit denen er so nicht gerechnet hatte. (vb)

TSV Aichach: Jakob Baufeld, Nooruddin Hassani, Julian Hauke, Tobias Knöferl, Daniel und Jan Miksch, Joshua und Matthias Mittelhammer, Mikail Yiyit.