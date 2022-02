Auf dem Sprung

Die Frauen der Spielgemeinschaft aus Aichach und Inchenhofen holen mit Ersatz vier Punkte nach der Zwangspause.

Nach der vom Verband festgesetzten Corona-Pause traten die Volleyballerinnen der SG Aichach-Inchenhofen zum ersten Mal wieder in der Bezirksliga Schwaben an. Trotz knapper personeller Besetzung brachte die Spielgemeinschaft vier Punkte aus Friedberg mit nach Hause.

Sieben Spielerinnen standen Trainer Roland Wanka zur Verfügung. Gegen Friedberg erwischten die Damen der SG Aichach-Inchenhofen einen guten Start. Das Team agierte in der Abwehr, angeführt von Libera Carina Kreitmair, wach und beweglich, nutzte seine Chancen im Angriff und setzte Friedberg permanent unter Druck. Mit 25:17 Punkten ging der erste Durchgang an die SG. Nun entwickelte sich eine spannende Partie, in der beide Mannschaften ihre Höhen und Tiefen hatten. Den Beginn des zweiten Satzes verschliefen die SG-Damen. Nach einer Angabenserie von Gitta Sieber auf Friedberger Seite lag man 2:12 zurück. Die Wanka-Schützlinge gingen über viele lange Ballwechsel, bei welchen ihnen oft der Punktgewinn versagt blieb. Auch der Aufschlag kam nicht mehr so konstant. Zwar kämpfte man sich zurück ins Spiel, doch am Ende reichte es nicht (20:25).

Durchgang drei holten die Gäste souverän mit 25:17. Im vierten Satz fehlte wieder die Konstanz. Aichach-Inchenhofen überzeugte zwar kämpferisch, doch der Druck im Angriff ließ nach (20:25). Im fünften Satz lief es zunächst nicht gut für die SG, beim Stand von 3:8 wurden die Seiten gewechselt. Danach spielten die SG-Damen wie ausgewechselt und kämpften sich Punkt für Punkt heran. Beim Stand von 11:12 ging der Punkt an Friedberg, am Ende der Durchgang mit 13:15 verloren.

Souverän und ungefährdet holte sich die SG im anschließenden Spiel gegen Donauwörth den Sieg. Lediglich im zweiten Durchgang gab es ein paar Probleme. (25:16; 19:25; 25:16; 25:12). Mit sieben Punkten steht die SG aktuell auf Tabellenplatz sieben. (vb)

SG Aichach-Inchenhofen Kreitmeier, Kraus, Heimbuch, Breitsameter, Kreitmair, Kurzlechner, Wanka