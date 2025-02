Doppelsieg trotz Personalsorgen

Die Volleyballerinnen des TSV Inchenhofen haben trotz dünner Personaldecke vom Spieltag in Affing sechs Punkte mit nach Hause gebracht. Das erste Spiel gegen den Tabellenzweiten SG Affing/Hollenbach versprach viel Spannung. Der erste Satz verlief bis zum Stand von 12:12 sehr ausgeglichen. Durch eine gute Aufschlagserie von Anna-Lena Wanka konnten sich die Leahaderinnen absetzen und gewannen den Satz 25:17. Im zweiten Abschnitt erkämpften sich die TSV-Damen sofort einen großen Vorsprung und führten schnell mit 10:2. Doch Affing kam durch eine gute Abwehrleistung Punkt für Punkt heran. Durch gezielte Angriffe und platzierte Lobs von Tanja Posch konnte der große Block der Affingerinnen schließlich umgangen werden, so dass auch der zweite Satz am Ende mit 25:17 an Inchenhofen ging. Durch eine erneute gute Aufschlagserie von Sonja Rieblinger erkämpften sich die Inchenhofenerinnen einen Vorsprung im letzten Durchgang. Mit einem Monsterblock von Christina Wanka endete dieser mit 25:18 und somit das Spiel mit 3:0 zu Gunsten des TSV.

Gegen den TSV Nördlingen gewannen die Leahaderinnen durch gutes Zusammenspiel den Auftaktsatz mit 25:12. Im zweiten Abschnitt kamen die Nördlingerinnen besser in die Partie und führten sofort 6:0. Durch eine Auszeit fanden die TSV-Spielerinnen zurück ins Spiel, kämpften um jeden Ball, platzierten die Angriffsschläge auf die Linien und glichen zum 18:18 aus. Anschließend gelang Pauline Loder durch druckvolle Aufschläge die Führung zum 23:18. Am Ende gewann Leahad den zweiten Satz mit 25:21 und den dritten mit 25:14. (AZ)