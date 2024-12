Erfolgreiche Heimspieltage für die Leahader Damen II zur Winterpause

Erfolgreicher Jahresabschluss für die Inchenhofer Volleyballerinnen: Am vergangenen Samstag empfingen die Leahaderinnen den befreundeten TSV Aichach II und den FSV Marktoffingen IV. Zunächst stand das Lokalderby gegen das zweite Damenteam aus Aichach an. Souverän gewannen die Gastgeberinnen die ersten beiden Sätze 25:14 und 25:10. Dabei setzten sie die Aichacherinnen mit starken Aufschlägen unter Druck und ließen diese schlecht ins Spiel finden. Gleichzeitig konnten sie durch ihre sichere Annahme ihr Spiel souverän aufbauen. Im Verlauf des dritten Satzes setzte sich der TSV Inchenhofen ab und entschied das Match mit 25:18 für sich. Damit ging das Rückspiel mit 3:0 an die Leahader Damen II.

Im zweiten Spiel wartete der Tabellenletzte aus Marktoffingen. Durch eine konstante Aufschlagleistung konnten die Leahaderinnen ihren Heimvorteil nutzen und dominierten den ersten Satz mit 25:11. Im zweiten Satz kamen die Gäste aber besser ins Spiel und störten den Leahader Spielaufbau. Die Inchenhoferinnen gewannen den zweiten Satz dennoch mit 25:20. Die Gäste knüpften im dritten Satz an Ihre Leistung an und lieferten sich mit den Gastgeberinnen einen harten Kampf, der am Ende zugunsten der Marktoffingerinnen mit 22:25 ausging. Die Damen II gingen mit Kampfeswillen in den vierten Satz. Dank einer starken Aufschlagserie von Pauline Loder führten sie schnell mit 10:2. Auch die anderen Spielerinnen, allen voran Sonja Rieblinger, ließen die Gäste mit weiteren Aufschlagserien nicht ins Spiel kommen und so gewann Inchenhofen mit 25:5.

Eine Woche zuvor hatten die Damen II bereits ihren ersten Heimspieltag der Saison und konnten den Zuschauern zwei Siege gegen den FC Affing II und den TSV Mönchsdeggingen bieten. Damit sicherten sich die Inchenhoferinnen zum Ende des Jahres noch zwölf Punkte und stehen aktuell auf Platz drei der Kreisliga Nord.

Die Volleyballer des TSV Inchenhofen hatten am selben Wochenende bereits ihren letzten Spieltag des Jahres. Gegen die Gastgeber Türkheim II und Dillingen konnten sie sich nur einen Punkt erspielen. Das Spiel gegen Türkheim verloren sie trotz hart umkämpfter Sätze 1:3 (24:26; 25:22; 20:25; 15:25). Im Spiel gegen die Mannschaft aus Dillingen mussten sie sich im Tiebreak 2:3 geschlagen geben (25:22; 21:25; 25:19; 23:25; 9:15). Damit überwintern die Leahader Herren auf dem sechsten Platz der Bezirksliga Schwaben.

Die Inchenhofer Volleyball-Teams haben kommendes Jahr ihren letzten Spieltag der Saison zu Hause in der Grundschule Inchenhofen. Die Termine sind für die SG Aichach-Inchenhofen am 15. Februar um 13 Uhr, für die Herren am 22. Februar um 14 Uhr und für die Damen II am 15. März um 14.30 Uhr. (wan)