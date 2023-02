Inchenhofen auf Titelkurs: TSV-Volleyballer wahren weiße Weste

Plus Im ersten Heimspiel der Saison holen die Volleyballer des TSV Inchenhofen zwei Siege und bauen so ihre makellose Bilanz aus. Dabei fehlen zwei wichtige Kräfte.

Zum ersten Heimspiel in dieser Saison mussten die Volleyballer des TSV Inchenhofen krankheitsbedingt auf Andreas Thurnhofer und Spielertrainer Siegfried Sigi Goßler – zumindest auf dem Feld – auskommen. Deshalb musste Matthias Thurnhofer als Steller fungieren. Am Ende standen dennoch zwei Siege, wodurch der Aufstieg sehr nahe rückt.