Inchenhofener Jugend bei Turnieren im Einsatz

Die Volleyballjugend U11 weiblich des TSV Inchenhofen hat mit zwei Mannschaften am ersten Turniertag in Marktoffingen teilgenommen. Ein Team sicherte sich mit einem soliden vierten Platz die Teilnahme am A-Niveau. Inchenhofen II erreichte den sechsten Platz und das B-Niveau.

Nun bestritten beide Mannschaften ihren zweiten Spieltag. Inchenhofen I musste gleich im ersten Spiel gegen Marktoffingen I antreten. Trotz toller Ballwechsel und großem Kampfgeist gingen beide Sätze souverän an den späteren Turniersieger Marktoffingen. Gegen Königsbrunn II erkämpfte sich Leahad mit 2:0-Sätzen die Qualifikation zur schwäbischen Meisterschaft. In den folgenden zwei Platzierungsspielen landete die Mannschaft mit jeweils 1:1 Sätzen am Ende auf dem guten fünften Platz im Neunerfeld. Inchenhofen II belegte im B-Niveau den dritten Platz.

Für die Jugend U11 männlich fand ebenfalls ein Wettkampf in der Schulturnhalle in Inchenhofen statt. Im ersten Spiel gegen Haunstetten I waren die Sätze ausgeglichen. Am Ende gewannen die Augsburger das Match mit 2:0. Gegen Haunstetten II ging der Sieg klar mit 2:0 an den TSV.

Nicht nur die Kinder freuten sich über die Erfolge, auch die Trainerinnen Tanja Kurzlechner und Carina Kreitmair waren stolz auf die Fortschritte der Kinder und den Lohn für all die Trainingsstunden. (AZ)