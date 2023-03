Inchenhofener Volleyballer wahren ihre Aufstiegschance

Plus Volleyball: Die TSV-Männer gewinnen doppelt und können Meister in Bezirksklasse werden.

Die Volleyballer des TSV Inchenhofen schwimmen in der Bezirksklasse weiter auf der Erfolgswelle. In Eitensheim gab es die nächsten zwei Siege für den ungeschlagenen Tabellenzweiten. An den beiden nächsten Spieltagen kann das Team den aktuellen Tabellenführer Schrobenhausen überholen und Meister werden.

Ersatzgeschwächt starteten die Leahader schwach gegen die Gastgeber. Unsauberes Spiel brachte direkt einen 1:8-Rückstand. Eine Aufschlagserie von Josua Scheerer stellte den Ausgleich her. Von nun an spielte der TSV ruhig den Satz herunter (25:14). Druckvoll wurde dann aus einer stabilen Abwehr heraus der Gegner dominiert. Beim Stand von 18:7 kam Andreas Thurnhofer zu seinem ersten Saisoneinsatz. Eine Reihe von Fehlern und Ungenauigkeiten machten den Satz plötzlich aber wieder spannend. Stefan Böck wurde beim Stand von 22:20 ins kalte Wasser geworfen. Mit etwas Glück wurde der Durchgang mit 25:22 gewonnen. Durch die Aufschlagserien von Andreas Regele und Thomas Wolf drehte sich das Blatt in Satz drei zugunsten der Gäste, die mit 25:15 deutlich gewannen.

Leahad zieht Zügel an

Gegen den Vorletzten aus Stammham hat Leahad diese Saison noch nicht gespielt. Das Spiel verlief dieses Spiel anders als prognostiziert. Bis zum 11:11 war der erste Satz ausgeglichen. Dann zog Leahad die Zügel (25:17). Im zweiten Durchgang klappte plötzlich nichts mehr. Die Annahme kam unsauber, das Zuspiel war nicht präzise und im Angriff konnte kein Druck aufgebaut werden. Stammham warf alles in die Waagschale und zog mit 9:1 davon. Gute Aufschläge von Marco Bengelmann ließen den Rückstand etwas schmelzen. Inchenhofen konnte zum 20:20 ausgleichen. Dennoch verlor man den Satz am Ende etwas unglücklich mit 22:25.

In Durchgang drei war das TSV-Angriffsspiel sehr variabel. Eine Aufschlagserie von Goßler brachte die Entscheidung (25:15). Auch im vierten Satz wehrte sich Stammham. Leahad musste alles in die Waagschlage werfen und bis an die Leistungsgrenze gehen. Der dritte Matchball wurde zum 26:24 und 3:1-Sieg genutzt. (AZ)