Volleyball

06:00 Uhr

Krimis gegen Spitenteams: Aichach gelingt doppelte Sensation

Plus Die Volleyballer des TSV Aichach schlagen die beiden Topteams der Liga jeweils in einem Fünf-Satz-Krimi. Was am Ende den Ausschlag für den Außenseiter macht.

Artikel anhören Shape

Eine kleine Sensation schafften die Volleyballherren des TSV Aichach vor heimischem Publikum: In zwei Fünf-Satz-Krimis rangen sie den Tabellenersten- und -zweiten der Bezirksklasse Schwaben nieder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen