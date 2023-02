Sieg und Niederlage für Damen der SG Aichach-Inchenhofen

Die Volleyballerinnen der SG Aichach-Inchenhofen kämpfen sich ersatzgeschwächt zumindest zu einem Erfolg. Die Nachrückerinnen aus der Zweiten überzeugen.

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Volleyball-Damen der SG Aichach-Inchenhofen in Gersthofen. Die SG-Damen traten mit nur fünf Stammspielerinnen in Gersthofen an, sie mussten auf die erkrankte Christina Wanka und die verletzte Zuspielerin und Kapitänin Veronika Kreitmeier verzichten. Kreitmeier muss aufgrund eines Bänderrisses länger pausieren. Mit im Team waren daher Ronja Malluche, Claudia Riedlberger, Alex Böck und Katrin Schmid aus der Zweiten.

Obwohl die SG Aichach-Inchenhofen gegen Gastgeber Gersthofen einen guten Start erwischte, merkte Trainer Stefan Böck bald, dass sein Team nicht seinen besten Tag hatte. Seine Schützlinge hatten Probleme in Annahme und Abwehr, die Absprache stimmte nicht. „Nach dem ersten Satz befürchtete ich, wir gehen hier mit einem 0:3 vom Feld“, beschreibt Böck seine Gefühlslage (14:25).

Volleyball: Aichach-Inchenhofen bleibt dran

Doch nach einer taktischen Umstellung kämpfte sich die SG zurück. Der zweite Satz ging noch an Gersthofen (25:20), die Durchgänge drei und vier konnte dann aber mit einer guten Leistung gewonnen werden (25:23; 25:20). Der fünfte Satz musste entscheiden. Hier lief es gut für die SG, 14:11 lag man in Front. Doch in dieser Situation gelang es den Böck-Schützlingen nicht, den entscheidenden Punkt zu machen. Zu vorsichtig und nur auf Fehlervermeidung bedacht agierte das Team. Es fehlte an Druck. So musste sich die SG mit 14:16 geschlagen geben. Lob gab es erneut für Simone Peller, die die Zuspielerposition mehr als gut übernommen hatte. Auch Aushilfslibera Katrin Schmid spielte eine hervorragende Partie.

Besser lief es gegen den TSV Friedberg. In einem heiß umkämpften ersten Satz behielt Aichach-Inchenhofen knapp die Oberhand (29:27). Deutlicher setzten sich die SG-Damen dann im zweiten Satz durch (25:21). Lediglich im dritten Satz hatte die SG einen kleinen Hänger, brachte das Match aber im vierten Durchgang nach Hause (18:25; 25:16). (vb)