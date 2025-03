TSV Aichach dreimal überm Strich

Mit dem Klassenerhalt in allen drei Erwachsenenmannschaften haben die Volleyballer des TSV Aichach am vergangenen Wochenende einen erfolgreichen Saisonabschluss gefeiert. Außerdem durfte sich die Sparte über den Meistertitel der SG Aichach-Inchenhofen freuen, die darüber hinaus am 29. März noch im Bezirkspokal antritt.

Das junge Team der Herren II schloss die holprig gestartete Saison mit zwei klaren Siegen vor heimischem Publikum ab. Gegen die DJK Augsburg Hochzoll III begannen die Aichacher noch etwas nervös, spielten zu ungenau. Doch nach einer Auszeit von Trainer Christian Miksch holten den Rückstand Punkt um Punkt auf. Eine verbesserte Annahme um Libero Nooruddin Hassani und gute Blockarbeit von Jakob Baufeld und Christian Kreutmeier trugen zum Gewinn des ersten Satzes bei (25:16). Nach souverän gewonnenem zweitem Durchgang (25:16) wurde es im dritten Satz noch etwas enger. Die Aichacher waren sich wohl zu sicher, Hochzoll hielt stark dagegen. Doch am Ende setzten sich die Gastgeber verdient durch (25:21). Im zweiten Match gegen Tabellennachbar VSC Donauwörth II hatte der TSV somit die Möglichkeit, diesem den sechsten Platz abzunehmen. Und diese Chance ließen sich die Aichacher nicht nehmen. Daniel Miksch punktete mit viel Übersicht im Block, Joshua Mittelhammer und Mikail Yiyit hatten mit präzisen Aufschlägen und Angriffsbällen ihren Anteil am Sieg (25:18; 25:22; 25:16). „Der Spieltag hat zum Abschluss noch einmal gezeigt, wie gut sich die Mannschaft in diesem Jahr entwickelt hat“, freute sich der zufriedene Trainer Miksch. TSV Aichach: Jakob Baufeld, Nooruddin Hassani, Julian Hauke, Tobias Knöferl, Christian Kreutmeier, Daniel Miksch, Jan Miksch, Joshua Mittelhammer, Matthias Mittelhammer, Mikail Yiyit.

Auch die erste Mannschaft konnte am Wochenende als Aufsteiger den Klassenerhalt in der Bezirksklasse feiern, obwohl sie beide Partien in Lauingen abgeben musste. Auf zwei erkrankte Spieler musste Trainer Alfred Reichart ganz verzichten (Jonas Deimlein, Manuel Kees) und auch Hauptzuspieler Michael Reichart war nicht fit. So schlüpfte Vater Alfred zunächst wieder in die Zuspielerrolle, Libero Matthias Pelzer gab den Mittelblocker, Möglichkeiten zum Wechseln gab es nicht. Für diese Voraussetzungen machten die Aichacher ihre Sache nicht schlecht, konnten aber weder gegen Gastgeber Lauingen (26:24; 17:25; 23:25; 19:25) noch gegen die DJK Hochzoll II (16:25; 25:23; 23:25; 20:25) punkten. Dennoch durfte sich auch Reichart und sein Team am Ende über einen sechsten Tabellenplatz und damit den Ligaverbleib freuen. TSV Aichach: Max Gramlich, Benni Hasmüller, Matthias Pelzer, Alfred Reichart, Michael Reichart, Alexander Sprang, Jan Voglgsang.

Ohne selbst gespielt zu haben, haben sich auch die Aichacher Kreisliga-Volleyballerinnen zum Leidwesen des FC Affing gerettet. Als Konkurrent um den sechsten Platz verlor Affing II am Samstag gegen den TSV Inchenhofen und den TSV Mönchsdeggingen und muss nun in die Relegation. Aichach schaffte mit Trainer Jan Voglgsang in einem beachtlichen Schlussspurt mit fünf Siegen aus sieben Spielen den direkten Klassenerhalt. (vb)