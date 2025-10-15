TSV Aichach startet mit zwei Niederlagen in die Saison

Am Samstag starteten die Herrenteams der Aichacher Volleyballer in die Saison. Beide Mannschaften befinden sich in einer Umbruchphase und so konnte sich nur die zweite Mannschaft in der Kreisliga über einen klaren Sieg gegen den VSC Donauwörth II freuen.

TSV Aichach I, Bezirksklasse: Die neu formierte Aichacher Mannschaft trat gleich gegen den Ligafavoriten an, Bezirksligaabsteiger TV Mering. Diese streben den sofortigen Wiederaufstieg an und zeigten das von der ersten Minute an. Aichach hatte Probleme mit dem Aufschlagdruck und dem schnellen, druckvollen Spiel. Deshalb gelang auf Aichacher Seite kein guter Spielaufbau. Mering zeigte sich in allen Bereichen überlegen und gewann das Spiel ungefährdet in drei Sätzen (25:14; 25:12; 25:12).

Im zweiten Spiel ging es gegen die österreichische Mannschaft aus Ehenbichl. Hoch motiviert gingen die Paarstädter in den ersten Satz. Doch Aichach begann nervös und brachte den Gegner durch viele leichte Fehler in Führung. Durch eine Umstellung auf der Außenangreiferposition und gute Aktionen im Mittelblock konnte man den Rückstand aufholen und mit einer stabilen Abwehr das Spiel variabel gestalten. Allerdings hielt diese Phase nicht bis zum Ende des Satzes. Dort schlich sich wieder der Fehlerteufel ein, sodass der Satz verloren ging (18:25).

Die Startmannschaft des zweiten Durchgangs beherzigte die mahnenden Worte von Trainer Sigi Goßler und ging konzentriert zu Werke. Gute Annahmen und Abwehrbälle brachten Aichach in Führung. Besonders effektiv konnte man die gegnerischen Mittelangreifer durch gut platzierte Blocks außer Gefecht setzen. Ehenbichl punktete jedoch über seinen Diagonalangreifer zuverlässig. Am Ende brachte sich das Team wiederum mit einigen unnötigen, leichten Fehlern um den Sieg (19:25).

Dieser gelang endlich im dritten Satz. Aichach punktete über die Diagonalposition, kämpfte in der Abwehr um jeden Ball und hielt den Vorsprung trotz einiger Fehler bis zum Schluss (25:22). Trotz früher Auszeit und klarer Worte von Goßler agierte die Mannschaft im vierten Satz zwar aktiver in der Feldabwehr, aber zu unsicher und zaghaft am Netz und bekam so den Diagonalangreifer der Österreicher nicht in den Griff. Recht knapp mussten sich die Aichacher schließlich geschlagen geben (22:25). Goßler zeigte sich nach dem Spieltag dennoch nicht ganz unzufrieden. „Der eingeschlagene Weg ist der richtige, aber er ist noch lang.“

TSV Aichach: Jonas Deimlein, Sigi Goßler, Mas Gramlich, Benni Hasmüller, Daniel Miksch, Matthias Pelzer, Michael Reichart, Jan voglgsang, Mikail Yiyit.

TSV Aichach II, Kreisliga: Mit vier Jugendspielern und insgesamt elf Aktiven trat die zweite Mannschaft des TSV Aichach zunächst gegen Donauwörth an. Nach anfänglicher Nervosität fingen sich die Paarstädter und holten Punkt um Punkt den selbst verschuldeten Rückstand wieder auf. Mit großem Vorsprung konnte man so den ersten Satz für sich entscheiden (16:25). Die beiden folgenden Durchgänge waren eine sichere Angelegenheit für die Aichacher. Sie konnten zeigen, dass sie sich in der Vorbereitung gut weiterentwickelt hatten. Die Jugendspieler Luca Bahmer, Luca Reiter, Maksym Lahoda und Raphael Schmid zeigten bei ihren ersten Einsätzen, dass viel Potential in dem jungen Team steckt.

Der TV 1862 Dillingen II war mit seinen erfahrenen Spielern der erwartet schwere Gegner. Doch die Aichacher Jungs hielten mit viel Einsatz und Leidenschaft dagegen. Es entwickelte sich eine intensive, enge Partie auf Augenhöhe. Der wogende Spielverlauf drückte sich auch im Ergebnis aus: Jedes Team holte sich denkbar knapp einen Satz (23:25; 25:23).

Unglücklicherweise verletzte sich Kapitän Joshua Mittelhammer am Ende des zweiten Durchgangs am Knie, er konnte nicht mehr weiterspielen. Mit einer großen kämpferischen Leistung gestaltete Aichach auch den dritten Satz offen, musste diesen und den anschließenden vierten Satz aber letztendlich abgeben (23:25; 11:25). Zudem ging auch noch Matthias Mittelhammer mit Knieproblemen vom Feld. Insgesamt fehlte im Aichacher Spiel noch ein Quäntchen Konstanz. Etliche Aufschlagfehler und zu wenig druckvolle Phasen im Angriff verhinderten einen Aichacher Sieg.

Dennoch war abgesehen von den Verletzungen die Stimmung im Aichacher Lager gut. Coach Christian Miksch zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge: „Die Jungs brauchen sich nicht zu verstecken. Nun müssen wir im Training weiter an der Abstimmung arbeiten.“ (vb)

TSV Aichach: Luca Bahmer, Jakob Baufeld, Nooruddin Hassani, Julian Hauke, Tobias Knöferl, Maksym Lahoda, Jan Miksch, Joshua Mittelhammer, Matthias Mittelhammer, Luca Reiter, Raphael Schmid