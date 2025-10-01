Neue Spielerinnen, neuer Männer-Trainer: Die Aichacher Volleyballsaison steht in den Startlöchern

Gerade erst spielten die Profis ihre WM in Thailand zu Ende und kürten ihre Weltmeister aus Italien (Damen und Herren), da dürfen nun auch die Amateursportler wieder zum Ball greifen. Schon am Samstag bestreiten die Aichacher Damen ihren ersten Spieltag in Langweid, eine Woche später gehen auch die beiden Herrenmannschaften des TSV Aichach wieder auf das Parkett. Dabei gibt es bei den Teams Veränderungen.

Damen: Die Volleyballabteilung des TSV Aichach startet in dieser Saison nur mit einer Damenmannschaft in den Spielbetrieb, nachdem der verdiente SG-Trainer Stefan Böck und auch einige SG-Spielerinnen aus gesundheitlichen und familiären Gründen eine wohlverdiente Pause einlegen wollten. Am Spielfeldrand des Kreisliga-Teams steht im zweiten Jahr Jan Voglgsang. Der 26-Jährige, selbst in der Herrenmannschaft aktiv, konnte mit seinem jungen Team in der vergangenen Saison glücklich die Klasse halten. Das lag auch an Sandra Goßler, die das Team an den letzten Spieltagen mit ihrer Bezirksliga-Erfahrung bereicherte. Für die neue Saison gesellen sich auch noch Elena Krammer und Sandra Glötzl hinzu, die beide ebenfalls schon für den TSV Aichach in der Bezirksliga gespielt hatten.

Zusammen mit Laura Böck, Carina-Maria Fürst, Regina und Verena Krammer, Bianca Schäffer, Julia Schmaus, Ronja Scheib und Jana Zodl bilden sie so ein schlagkräftiges Team, in welches auch noch junge Spielerinnen eingebaut werden sollen. Auf dem Aichacher Herbstturnier konnten die Damen in dieser Aufstellung den dritten Platz belegen und machten auch gegen Bezirksklassisten eine gute Figur. Zum Auftakt geht es nach Langweid. Der Bezirksklasse-Absteiger FC Langweid II möchte am liebsten sofort wieder direkt nach oben, und auch der zweite Gegner, die Spielvereinigung VSG Affing/Hollenbach, verpasste bereits letzte Saison nur knapp den Aufstieg in die Bezirksklasse. Damit wartet gleich zu Beginn eine große Herausforderung auf Voglgsang und sein Team. Nicht zur Verfügung steht dabei Mittelangreiferin Elena Krammer.

Herren: Eine große Neuerung fand bei den Herren statt. Alfred Reichart, der die Mannschaft über viele Jahre aus dem Jugendbereich bis in den Herrenbereich geführt hatte, gab nach der vergangenen Saison das Traineramt ab. Als Nachfolger erklärte sich Sigi Goßler bereit, das Amt des Herrentrainers in Aichach zu übernehmen. Goßler ist in Volleyballkreisen beileibe kein Unbekannter, er trainierte einige Jahre die Herren aus Inchenhofen.

Der 46-jährige Familienvater und Ehemann von Aichachs Spielerin Sandra Goßler, stammt eigentlich aus Franken. Dort schaffte er es dort als Spieler unter anderem für den ASV Veitsbronn und 1860 Fürth bis in die Bayernliga, bevor er dann als Trainer aktiv wurde und dort im Damenbereich bis in die dritte Liga Erfahrung sammelte. In Aichach übernimmt Goßler die anspruchsvolle Aufgabe, Aichachs Erste trotz Abgängen wichtiger Spieler wie Manuel Kees und Alexander Sprang in der Bezirksklasse zu halten und die jungen Spieler aus der zweiten Mannschaft weiterzuentwickeln. Zuletzt war das Aichacher Herbstturnier ein wichtiger Gradmesser vor dem Saisonstart.

Insgesamt zeigte sich Goßler zufrieden mit der Vorbereitung und dem Härtetest kurz vor Saisonbeginn. Goßler und Christian Miksch, Coach der zweiten Mannschaft, werden nun gemeinsam entscheiden, wer in welchem Team zum Zug kommt. Ihr Können dürfen die Herren am 11. Oktober zeigen. Die erste Mannschaft tritt gegen Gastgeber Mering und den SC Ehenbichl an, die zweite Mannschaft spielt gegen Donauwörth II und Dillingen II in Donauwörth. (vb)