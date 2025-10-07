TSV Inchenhofen gelingt ein Traumstart

Die Volleyballerinnen des TSV Inchenhofen haben einen eindrucksvollen Spieltag hingelegt. Sowohl die Damen, als auch die Damen II zeigten starke Leistungen und Momente voller Teamgeist.

In der TSV-Turnhalle Friedberg startete erste Mannschaft von Leahad in ihre neue Saison in der Bezirksklasse – und das mit einem Paukenschlag. Trotz personeller Engpässe aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen, nur sieben Spielerinnen gehörten im ersten Spiel zum Aufgebot, zeigten sie gegen die Gastgeberinnen vom TSV Friedberg II einen souveränen Auftritt. Mit klaren Satzgewinnen von 25:14, 25:14 und 25:15 sicherten sie sich die ersten drei Punkte der Saison.

Im zweiten Spiel gegen Gundelfingen, nun mit acht Spielerinnen, wurde es deutlich spannender. Der erste Satz ging mit 25:19 an die Donaustädterinnen. Doch Leahad kämpfte sich zurück. Der zweite Satz wurde bei einem Rückstand von 2:15 noch mit 25:23 gewonnen, der dritte mit 26:24 knapp entschieden. Beim Stand von 13:11 im vierten Satz sorgte ein undichtes Hallendach für eine 45-minütige Spielunterbrechung. Doch auch davon ließ sich das Team nicht beirren und holte den Satz mit 25:18. Ein perfekter Saisonstart mit sechs Zählern.

TSV Inchenhofen: Verena Huber, Lisa Kölbl, Carina Kreitmair, Tanja Kurzlechner, Pauline Loder, Tanja Posch, Sonja Rieblinger, Christina Wanka.

Die Damen II absolvierten in der Sporthalle Augsburg Hochzoll ihren zweiten Spieltag in der Kreisklasse Ost – es ist ihre Premierensaison in dieser Liga. Gegen Gersthofen IV feierte die junge Mannschaft ihren ersten Sieg überhaupt. Nach einem packenden Fünf-Satz-Krimi (25:15, 24:26, 23:25, 25:18, 15:12) war der Jubel groß. Im zweiten Spiel gegen die DJK Hochzoll mussten sich die Leahaderinnen mit 0:3 geschlagen geben (22:25, 16:25, 19:25). (AZ)

TSV Inchenhofen: Anna Auer, Amelia Baron, Nicole Egger, Antonia Kerausch, Stefanie Knauer, Laura Lebmeier, Emma Märdauer, Michelle Moser, Sophie Szierbeck, Elisabeth Völkl.