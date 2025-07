Inchenhofen forciert den Aufstieg

Die Volleyballer des TSV starten mit frischem Ehrgeiz und klaren Zielen in ihre dritte Saison in der Bezirksliga. Nachdem sie sich in den vergangenen beiden Jahren gut behaupten konnten, ist das Ziel für die kommende Spielzeit eindeutig: um den Aufstieg mitspielen.

Trainer Josua Scheerer hat dafür die Weichen gestellt. Um das volle Potenzial der Mannschaft auszuschöpfen, wurden die Trainingszeiten überarbeitet und intensiviert. „Wir wollen gezielter auf die einzelnen Positionen eingehen und die individuellen Fähigkeiten unserer Spieler stärker fördern“, erklärt Scheerer. Ab sofort wird dienstags von 19.15 bis 21.15 Uhr und donnerstags von 20 bis 22 Uhr trainiert, um dem Team mehr Struktur und Spieltiefe zu verleihen.

Der Kader setzt sich dabei aus einem spannenden Mix zusammen: Von absoluten Neulingen bis hin zu Spielern mit Bayernliga-Erfahrung ist alles vertreten. Diese Vielfalt sieht das Trainerteam als große Stärke – und gleichzeitig als Chance, voneinander zu lernen und gemeinsam zu wachsen.

Doch der TSV Inchenhofen geht noch einen zusätzlichen Schritt: So soll der Juli ganz im Zeichen der Nachwuchsgewinnung und Neuorientierung stehen. Interessierte und Volleyballbegeisterte sind eingeladen, an den offenen Trainingseinheiten teilzunehmen. „Wir möchten allen die Chance geben, den Sport und unser Team kennenzulernen – auf diesem Niveau sicherlich etwas Besonderes“, sagt Scheerer. Die Schnuppertrainings finden im Juli dienstags und donnerstags zu den regulären Trainingszeiten in der Grundschulturnhalle Inchenhofen, Schulstraße 3, statt.

Den Abschluss der Vorbereitungsphase bildet ein zweitägiges Trainingslager mit gemeinsamem Teamabend am zweiten Augustwochenende. Hier werden - so der Plan - die taktischen Weichen gestellt, das Teamgefüge gestärkt und gemeinsam der letzte Feinschliff für die Saisonschwerpunkte vorgenommen. „Wir sehen das Trainingslager als wichtigen Baustein, um uns von den Ligakonkurrenten absetzen zu können – und gleichzeitig als Chance, neue Spieler fest ins Team zu integrieren“, sagt der Coach.

Interessierte sollen sich bei Fragen per Nachricht an den Instagram-Account @tsvinchenhofen1924_volleyball wenden. (AZ)