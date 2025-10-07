„Unglaubliches geleistet“

Zum Saisonstart reisten die Volleyballerinnen des TSV Aichach nach Langweid. Dort erwarteten Jan Voglgsang und sein Team gleich zwei heiße Titelaspiranten der Kreisliga Nord. Trotz schwieriger Bedingungen überraschten die Paarstädterinnen und brachten bei ihrem Debut vier Punkte mit nach Hause. Nachdem bereits die bezirksligaerfahrene Mittelblockerin Elena Krammer aus privaten Gründen nicht mit von der Partie sein konnte, erreichte Trainer Voglgsang eine weitere Hiobsbotschaft: Hauptangreiferin Sandra Glötzl war erkrankt, auch Carrie Fürst musste passen. So war der TSV-Kader letztlich auf sieben Spielerinnen geschrumpft und das Team fuhr mit gemischten Gefühlen zum Bezirksklasseabsteiger FC Langweid II.

In der ersten Partie ging es zunächst gegen die Spielgemeinschaft VSG Affing/Hollenbach, die in der vergangenen Saison den Aufstieg nur knapp verfehlten und gegen die Aichach noch nicht gewinnen konnte. Folglich ging man mit viel Respekt in den ersten Satz, spielte noch zu zaghaft und verlor diesen mit 20:25 Punkten. Doch in den folgenden drei Durchgängen befreite sich Aichach sukzessive und überzeugte mit großem Kampfgeist und Teamspirit. Nach dem gewonnen zweiten Durchgang war der Knoten endgültig geplatzt und im dritten und vierten Satz überrollten die Aichacherinnen die VSG förmlich (26:24; 25:19; 25:13).

Bis in die Haarspitzen motiviert ging es nun gegen den großen Favoriten FC Langweid II. Doch in den ersten beiden Sätzen waren die Gastgeberinnen überlegen (21:25; 16:25). Aber Aichach bewies Moral und biss sich mit großer Einsatzfreude zurück ins Spiel. Die erfahrene Sandra Goßler lenkte im Zuspiel die Partie, setzte ihre Angreiferinnen geschickt ein, die so meist ohne Block abschließen konnten. Im Angriff lieferten vor allem Julia Schmaus und Laura Böck unermüdlich Punkte. Das gesamte Team gab keinen Ball verloren. Mit einer großen Kraftanstrengung holte der TSV sich die beiden folgenden Sätze (25:23; 27:25) - der fünfte Durchgang musste entscheiden. Aichach kämpfte hier zwar weiter aufopferungsvoll, doch machten sich die kräftezehrenden acht vorangegangenen Sätze und die dünne Personaldecke bemerkbar. Die Gäste unterlagen schließlich mit 9:15 Punkten. Damit durfte man sich jedoch über einen errungenen Zähler freuen. Voglgsang war vor allem stolz auf sein Team: „Unter diesen Voraussetzungen hat die Mannschaft gegen zwei Aufstiegskandidaten heute Unglaubliches geleistet. Meine Spielerinnen haben als Team mit- und füreinander gekämpft.“ (vb)

TSV Aichach: Laura Böck, Sandra Goßler, Regina Krammer, Verena Krammer, Bianca Schäffer, Julia Schmaus, Jana Zodl.