TSV Aindling und TSV Hollenbach sind bereit für ihre Gegner

Egal wie das Heimspiel des TSV Aindling am Freitag ab 18.30 Uhr gegen den TSV Dachau in der Landesliga Südwest auch laufen mag, ein positiver Aspekt steht schon vor dem Anpfiff fest: Danach vergehen nicht weniger als neun Tage bis zum nächsten Auftritt. Das ist ausgesprochen bemerkenswert nach einer strapaziösen Terminhatz über Wochen hinweg. Zuletzt musste sich der TSV Aindling im Totopokal mit 0:3 gegen den FC Memmingen geschlagen geben, die in der Bayernliga spielen.

Dieser gehörten auch die Gäste vom Freitag neun Jahre in Folge an, 41 Punkte reichten ihnen zuletzt nur zu Relegation, in der ihr Abstieg besiegelt wurde. Siege in Kaufering (4:1) und in Erkheim (2:1) verdeutlichen nun das Bemühen der Oberbayern, auf Anhieb wieder zum Bayernligisten werden zu wollen. Sie sind noch ungeschlagen und haben gleich fünfmal unentschieden gespielt. Der TSV Aindling, der seine bisherigen beiden Heimspiele ohne Gegentor gewonnen hat, wird erneut auf einige Urlauber verzichten müssen. (jeb)

Landesliga Südwest und Bezirksliga Nord: TSV Aindling und TSV Hollenbach im Einsatz

Den sechsten Spieltag der Bezirksliga Nord eröffnet am Freitagabend um 18 Uhr der Tabellenfünfte TSV Hollenbach beim VfR Neuburg. Hollenbach ist bis dato noch ohne Niederlage in dieser Saison, Neuburg dagegen noch ohne Sieg, lediglich ein Remis gelang bisher beim TSV Dinkelscherben. Doch gerade der TSV Hollenbach sollte vor den Lila-Weißen gewarnt sein. Vergangenen Herbst setzte es für die Burkhard/Zweckbronner-Elf auf eigenem Platz eine derbe 1:4-Niederlage, im Rückspiel hieß der Gewinner erneut Neuburg (2:1).

Die personelle Situation könnte allerdings besser sein. Gleich mehrere Spieler weilen diese Woche im Urlaub, zusätzlich sind weiterhin verletzte Akteure auf der Absentenliste zu finden. Burkhard erwartet von seiner Mannschaft in Neuburg einen engagierten und entschlossenen Auftritt – bis zum Abpfifff. Zurück im Kader ist Jonas Ruisinger, Philipp Beier – schon gegen Haunstetten auf der Ersatzbank, aber noch ohne Einsatz – könnte nach seinem Bänderriss auch wieder auf den Platz zurückkehren. (nzf)