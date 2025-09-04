Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Warum es beim Aichacher Seriensieger Daniel Schneider so gut läuft

Laufsport

Warum es bei Seriensieger Daniel Schneider so gut läuft

Drei Mal in Folge gewann Daniel Schneider zuletzt den Aindlinger Marktlauf. Dabei läuft er eigentlich noch lieber Ultratrails. Was ist sein Erfolgsgeheimnis?
Von Jonathan Lyne
    • |
    • |
    • |
    Dreimal in Folge gewann Daniel Schneider zuletzt den Aindlinger Marktlauf (hier 2024).
    Dreimal in Folge gewann Daniel Schneider zuletzt den Aindlinger Marktlauf (hier 2024). Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild)

    Es wäre wenig verwunderlich, wenn sich Daniel Schneider ans Gewinnen gewöhnt hätte. Schließlich hat der 40-Jährige zuletzt dreimal in Folge den Aindlinger Marktlauf gewonnen. Auch beim Stadtlauf in Aichach belegte er 2023 und 2025 den ersten Platz. Auf die Frage, ob er bereits leichte Motivationsprobleme verspüre, muss er lachen. „Eine Routine ist definitiv noch nicht eingekehrt“, sagt Schneider. „Es ist immer wieder spannend, am Start zu stehen.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden