Warum es bei Seriensieger Daniel Schneider so gut läuft

Es wäre wenig verwunderlich, wenn sich Daniel Schneider ans Gewinnen gewöhnt hätte. Schließlich hat der 40-Jährige zuletzt dreimal in Folge den Aindlinger Marktlauf gewonnen. Auch beim Stadtlauf in Aichach belegte er 2023 und 2025 den ersten Platz. Auf die Frage, ob er bereits leichte Motivationsprobleme verspüre, muss er lachen. „Eine Routine ist definitiv noch nicht eingekehrt“, sagt Schneider. „Es ist immer wieder spannend, am Start zu stehen.“

