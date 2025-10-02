Warum Memmingen II für Hollenbach „schwer einzuschätzen“ ist

Ein klassisches Kellerduell wartet auf die Zuschauer im Hollenbacher Krebsbach-Stadion am Sonntag ab 13 Uhr. Dann gastiert der Tabellenletzte FC Memmingen II (neun Punkte) beim TSV Hollenbach, der im Klassement nur zwei Plätze weiter vorne steht (elf Punkte). Nach der jüngsten Partie der Krebsbachkicker beim TSV Schwabmünchen, duelliert sich die Burkhard/Zweckbronner-Elf also innerhalb einer Woche sowohl mit dem Spitzenreiter als auch mit dem Schlusslicht der Landesliga Südwest.

Beim souveränen Tabellenführer in Schwabmünchen setzte es für Hollenbach eine klare 0:5-Niederlage – auch in dieser Höhe verdient für die Singoldstädter, was auch TSV-Co-Trainer Fatih Cosar bestätigt: „Sie waren uns deutlich überlegen, das muss man so auch akzeptieren.“ Deshalb, so der 34-Jährige, gab es zur jüngsten Partie auch keine Analyse unter der Woche, wie sonst üblich. „Mit Schwabmünchen brauchen wir uns nicht messen, sie haben ganz andere Voraussetzungen. Zudem hatten wir viele Ausfälle und starteten mit einer völlig neuen Defensivkonstellation.“ Nach Abpfiff holte das Trainerteam die Mannschaft noch auf dem Platz zusammen und schwor die Truppe auf die kommende Partie gegen Memmingen II ein.

Kahric übernimmt Memmingen II bis zum Winter

Bei den jungen Allgäuern gab es nach der jüngsten 1:3-Niederlage in Ehekirchen in der vergangenen Woche einen Wechsel auf der Kommandobrücke. Bernd Maier (38), der das Traineramt bei Memmingens Zweitvertretung erst vor dieser Saison übernommen hatte, wurde von seinen Aufgaben entbunden. Für ihn übernimmt vorerst bis zum Winter der erfahrene Esad Kahric. Der 66-jährige Bosnier agiert seit zwei Jahren als sportlicher Leiter bei Memmingens erster Mannschaft, für die er früher selbst als Spieler aktiv war und die er später über 15 Jahre als Chefanweiser betreute.

Hollenbachs Co-Trainer Cosar und Kahric kennen sich aus gemeinsamer Zeit in Schwabmünchen. Als Spieler beziehungsweise Trainer gehörten sie von 2022 bis 2024 dem aktuellen Landesliga-Spitzenreiter an und gastierten im Oktober 2022 an der Hollenbacher Raiffeisenstraße (0:2 für Schwabmünchen).

Bei Hollenbach und dem FCM hakt es in der Offensive

„Memmingen wird sich nach dem Trainerwechsel sicherlich anders präsentieren wollen als bisher, sie sind jetzt schwer einzuschätzen. Wir werden unseren Matchplan deshalb aber nicht über den Haufen schmeißen“, sagt Cosar vor dem Aufeinandertreffen. Wie auch beim TSV Hollenbach hakt es beim Schlusslicht vor allem in der Offensive. Während die Gastgeber in 13 Partien nur elf Tore erzielten, gelang Memmingen nur ein Treffer mehr. „Es werden sicher nicht viele Tore fallen. Wir wollen in jedem Fall das eine entscheidende mehr schießen“, gibt sich Hollenbachs Co-Trainer pragmatisch.

Trotz der jüngsten Klatsche in Schwabmünchen haben Cosar sowie seine beiden Kollegen Christoph Burkhard und Daniel Zweckbronner volles Vertrauen in ihre Mannschaft. „Die Jungs zeigen Willen und Biss, die Stimmung in der Truppe ist gut“, betont Cosar. „Wir müssen aber auf dem Platz wieder präsenter, gallig und eklig sein. Gegen Memmingen auf eigenem Platz wollen wir drei Punkte einfahren und sie auf Abstand halten.“ Während Zweckbronner am Wochenende wieder in den Kader zurückkehrt, ist für Simon Ruisinger das Jahr dagegen wohl gelaufen. Er zog sich eine Schultereckgelenkssprengung zu und fällt länger aus. (ff, nzf)