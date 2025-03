Zehnter Sieg im zehnten Heimspiel für den TSV Aichach?

Wenn der Frühling allmählich Einzug hält, dann nähert sich die Handball-Saison mit großen Schritten ihrem Finale. Für den TSV Aichach heißt das: Frauen wie Männer absolvieren noch zwei Partien zuhause und zwei auswärts. Am Samstag steht noch mal ein Doppelspieltag daheim an. Um 17.15 Uhr stellt sich im Rahmen der Frauen-Oberliga Süd die zweite Mannschaft des TSV Herrsching in der Halle am Gymnasium vor, um 19.30 Uhr kommt es in der Bezirksoberliga der Männer zum Duell mit der HSG Lauingen-Wittislingen.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis