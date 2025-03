Zu Gast SV Kirchanschöring: Pipinsried auf großer Fahrt

Ein Spaziergang wird das mitnichten, wenn der FC Pipinsried am Samstag um 15 Uhr beim SV Kirchanschöring antritt. Das gilt für die sportliche Perspektive in diesem Spiel der Bayernliga Süd, denn die Gastgeber stehen in der Tabelle nur vier Plätze schlechter da als der FCP. Und erst recht trifft die Aussage für die lange Fahrt zu. Kirchanschöring ist nicht weit entfernt von Salzburg, auch der Waginger See befindet sich in der Nähe.

