Wegen schlechten Wetters: Sperrung der Staatsstraße dauert länger

Seit Anfang des Monats wird die Staatsstraße 2035 zwischen Handzell-Nord und Gundelsdorf erneuert. Der Abschnitt im Bereich der Marktgemeinde Pöttmes ist deshalb komplett gesperrt. Ende September sollten die Arbeiten auf der drei Kilometer langen Strecke abgeschlossen sein. Doch sie werden länger dauern. Schuld daran ist das schlechte Wetter der vergangenen Wochen.

Laut einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts Augsburg kamen die Bauarbeiten wegen der kühlen und feuchten Witterung weniger zügig voran. Teilweise mussten Arbeiten zeitlich unterbrochen oder verschoben werden, was zu einer Bauzeitverlängerung führt. Christoph Eichstaedt, zuständiger Abteilungsleiter, erläutert: „Noch bis Ende dieser Woche sind Beton-Arbeiten im Bankettbereich nötig. Die daran anschließenden Erdarbeiten können erst stattfinden, wenn der Beton ausreichend ausgehärtet und begehbar ist, was bei kühler und feuchter Witterung länger dauert.“

Der Asphalt auf der Staatsstraße ist bereits aufgebracht

Auf Anfrage berichtet Eichstaedt, dass die Asphaltarbeiten der durchgehenden Fahrbahn inzwischen abgeschlossen sind. Es fehlen aber noch weitere nötige Asphaltschichten in den Zufahrten und den Anschlüssen der Wirtschaftswege. Sobald das Bankett aus Beton hergestellt ist, folgen laut Eichstaedt die Schotterbankette. Auch müssen die Böschungen wieder angeglichen werden.

Erst wenn sämtliche Asphalt-, Beton- und Erdarbeiten erledigt sind, können nach der Reinigung der Fahrbahn die notwendigen Markierungsarbeiten folgen. Doch auch hierfür muss die Fahrbahn trocken sein. Zudem müssen die Schutzplanken wiederhergestellt werden, und die Leitpfosten und teilweise die Verkehrszeichen wieder gesetzt werden.

„Nachdem ab Anfang Oktober eine trockene Wetterphase in Sicht ist, sollten die Arbeiten bis zum 10. Oktober fertiggestellt werden können“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Umleitung des Verkehrs muss bis dahin aufrechterhalten werden. Diese verläuft für beide Richtungen ab Gebersdorf über die Ortschaften Osterzhausen, Baar, Wiesenbach, Kühnhausen und Pöttmes über die Staatsstraßen 2047 und 2045. Der Freistaat investiert in die Maßnahme rund 1,2 Millionen Euro.

Der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) teilt in diesem Zusammenhang mit, dass die aufgrund der Baumaßnahme getroffenen Fahrplanänderungen bestehen bleiben. Sie betreffen die AVV-Regionalbusline 301 und die Anrufsammeltaxi-Linie 230. Die Haltestelle Mandlach entfällt in diesem Zeitraum. (jca)