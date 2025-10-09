Staatsstraße 2035 zwischen Gundelsdorf und Handzell ist wieder frei

Die Erneuerung der Staatsstraße 2035 zwischen den Pöttmeser Ortsteilen Gundelsdorf und Handzell ist abgeschlossen. Die Straße ist wieder befahrbar.

Wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilte, wurden die Arbeiten im Laufe des Mittwochnachmittags abgeschlossen. Damit sind die Erneuerung der Fahrbahn, der Bankette und der Schutzeinrichtungen fertiggestellt. Die Sanierung der drei Kilometer langen Strecke, die Anfang September begonnen hatte, dauerte etwas länger als erwartet, weil das Wetter teilweise zu feucht und kalt war. Seit dem heutigen Donnerstag ist der Abschnitt aber wieder für alle Verkehrsteilnehmer befahrbar. Der Freistaat hat rund 1,2 Millionen Euro in die Maßnahme investiert. (AZ)