Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Staatsstraße 2035 nach Sperrung zwischen Gundelsdorf und Handzell wieder nutzbar

Pöttmes

Staatsstraße 2035 zwischen Gundelsdorf und Handzell ist wieder frei

Die Arbeiten an der Staatsstraße 2035 zwischen den Pöttmeser Ortsteilen Gundelsdorf und Handzell wurden jetzt abgeschlossen. Die Strecke ist wieder frei befahrbar.
Von Josef Abt
    • |
    • |
    • |
    Die Staatsstraße 2035 zwischen den Pöttmeser Ortsteilen Gundelsdorf und Handzell ist wieder befahrbar. Wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilte, wurden die Arbeiten im Laufe des Mittwochnachmittags abgeschlossen.
    Die Staatsstraße 2035 zwischen den Pöttmeser Ortsteilen Gundelsdorf und Handzell ist wieder befahrbar. Wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilte, wurden die Arbeiten im Laufe des Mittwochnachmittags abgeschlossen. Foto: Josef Abt

    Die Erneuerung der Staatsstraße 2035 zwischen den Pöttmeser Ortsteilen Gundelsdorf und Handzell ist abgeschlossen. Die Straße ist wieder befahrbar.

    Wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilte, wurden die Arbeiten im Laufe des Mittwochnachmittags abgeschlossen. Damit sind die Erneuerung der Fahrbahn, der Bankette und der Schutzeinrichtungen fertiggestellt. Die Sanierung der drei Kilometer langen Strecke, die Anfang September begonnen hatte, dauerte etwas länger als erwartet, weil das Wetter teilweise zu feucht und kalt war. Seit dem heutigen Donnerstag ist der Abschnitt aber wieder für alle Verkehrsteilnehmer befahrbar. Der Freistaat hat rund 1,2 Millionen Euro in die Maßnahme investiert. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden