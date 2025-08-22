Staatsstraße bei Handzell wird erneuert: Ab 1. September ist gesperrt

Wer häufig auf der Staatsstraße 2035 zwischen Pöttmes und Affing unterwegs ist, muss sich ab 1. September auf Einschränkungen einstellen. Denn dann starten die Arbeiten zur Erneuerung der Straßendecke zwischen den Pöttmeser Ortsteilen Gundelsdorf und Handzell. Der drei Kilometer lange Abschnitt muss dafür komplett gesperrt werden.

Die Arbeiten sind laut Mitteilung unter anderem dort geplant, wo vor über 25 Jahren die neu gebaute Ortsumgehung von Handzell in Betrieb gegangen ist. Christoph Eichstaedt, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg, erläutert: „Die Umfahrung Handzell ist mittlerweile 27 Jahre alt und weist Risse an der Oberfläche auf. Mit einem Ersatz der Fahrbahndecke wollen wir hier tiefergehenden Schäden frühzeitig entgegenwirken.“

Die Straße zwischen Mandlach und Gundelsdorf ist nicht dick genug

Zwischen Mandlach und Gundelsdorf ist die Straße noch wesentlich älter. Hier werden bis zum Ortsbeginn von Gundelsdorf mehrere Asphaltschichten erneuert. „In diesem Abschnitt ist das ganze Asphaltpaket nicht dick genug“, erklärt Eichstaedt. Deshalb müssten zusätzliche Schichten eingebaut werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu erreichen. Parallel werden etliche Schutzplanken und die Bankette erneuert. „Auswirkungen auf die geplante Ortsumfahrung von Gundelsdorf hat diese Erhaltungsmaßnahme nicht – die Planungen laufen unvermindert weiter“, versichert Eichstaedt. Auf die Ortsumfahrung warten die Gundelsdorfer seit vielen Jahren. Inzwischen steht die Trassenführung in groben Zügen. Wann die Umgehung letztlich realisiert wird steht aber noch nicht fest.

Zurück zum Sanierungsprojekt: Während der Bauzeit ist die Staatsstraße zwischen Gundelsdorf und Handzell-Nord voll gesperrt. Es wird eine Umleitung ausgeschildert. Diese verläuft für beide Richtungen ab Gebersdorf über Osterzhausen, Baar, Wiesenbach, Kühnhausen und Pöttmes über die Staatsstraßen 2047 und 2045.

Im öffentlichen Nahverkehr sind vor allem die AVV-Linien 229, 301 und AST 230 von der Sperrung betroffen. Die Haltestelle Mandlach entfällt in diesem Zeitraum. Die Umleitungsstrecke für den Bus, die verlegten Haltestellen sowie die Baustellenfahrpläne sind bereits auf der Homepage des AVV verfügbar. Das Staatliche Bauamt hat für diese Maßnahme auf seiner Internetseite (https://www.stbaa.bayern.de/strassenbau/projekte/B71S.BLSC0192.00.html) die wichtigsten Informationen zusammengestellt.

Der Freistaat Bayern investiert in diese etwa drei Kilometer lange Baumaßnahme rund 1,2 Millionen Euro. Laut Eichstaedt dauern die Arbeiten voraussichtlich bis zum 30. September. (AZ)