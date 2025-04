Eltern in Aichach sollen mehr für Kindergarten und Krippe zahlen

Für ihre jüngsten Bürgerinnen und Bürger muss die Stadt Aichach immer tiefer in die Tasche greifen: Das Defizit, das die Stadt für die Kinderbetreuung ausgleicht, steigt von rund 2,7 Millionen Euro im Vorjahr auf derzeit 3,1 Millionen Euro. Angesichts dieser Entwicklung sprach sich der Finanzausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Montagabend dafür aus, die Eltern an den steigenden Kosten zu beteiligen. Die Gebühren für die städtischen Kindergärten sollen in diesem und im nächsten Jahr um jeweils 15 Prozent steigen, die für die Krippen jeweils um zehn Prozent. Einig war sich der Ausschuss über die Erhöhung nicht.

