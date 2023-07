Stadtfest in Aichach 2023: Termin, Programm und Parkmöglichkeiten

Anfang August steigt in Aichach wieder das alljährliche Stadtfest. Alle Infos zum Termin, dem Programm und den Parkmöglichkeiten haben wir für Sie parat.

Anfang August steppt wieder der Bär im beschaulichen Aichach in Schwaben. Das 48. Stadtfest steht vor der Tür. Dabei verwandelt sich die Innenstadt in einen großen Biergarten, wobei natürlich auch eine Bühne für die musikalische Unterhaltung nicht fehlen darf. Wann findet das Stadtfest in Aichach 2023 statt? Wie gestaltet sich das Programm des Sommerevents? Und wie sehen die Parkmöglichkeiten aus? Diese und weitere Informationen zum Stadtfest in Aichach 2023 erfahren Sie hier.

Stadtfest in Aichach 2023: Termin - An welchen Wochenende findet das Fest statt?

Das Stadtfest in Aichach findet 2023 am Samstag, dem 5. sowie am Sonntag, dem 6. August statt. Veranstaltungsort ist die Aichacher Innenstadt. Neben mehreren Musikbühnen mit Live-Auftritten warten auch eine Vielzahl an Leckereien und Getränken auf die Besucherinnen und Besucher. Zudem gibt es ein spezielles Kinderprogramm, wodurch sowohl Groß als auch Klein auf ihre Kosten kommen. Während des Stadtfestes kommt es daher zu zahlreichen Sperrungen.

Programm und Musik auf dem Aichacher Stadtfest 2023

Wie bereits erwähnt bietet das Stadtfest in Aichach 2023 für Groß und Klein ein vielseitiges Angebot. Wir zeigen Ihnen, worauf sich die Besucherinnen und Besucher freuen dürfen:

Live-Musik am Samstag:

Loamsiada (am Oberen Stadtplatz)

"Loamsiada" ist eigentlich ein bayerisches Schimpfwort für Leute, die nicht so wirklich in die Gänge kommen. Die Band symbolisiert damit ihren entschleunigenden Charakter, den sie auf der Bühne ihrem Publikum vermitteln möchte. Ihre Musik kennzeichnet sich durch Elemente von Funk, Reggae, Soul und Indie-​Rock.

FENZL (am Oberen Stadtplatz)

Hinter FENZL steckt der ​Kontrabassist Michael Fenzl und seine Band. Das Publikum darf sich auf einen tanzbaren Mix aus Indie-​Rock und Ska-​Beats freuen. Durch die musikalische Offenheit der Künstler und dem ständigen Einfluss neuer Facetten ist keine Live-Show wie die andere.

Solid Age (Bühne am Schlossplatz )

Die Pop-​Rock-Brass-Band Solid Age fokussiert sich auf Rock-​Klassiker und aktuelle Pophits. Dazu kommen eigene Einflüsse, wodurch definitiv ein hoher Mitsing-Faktor gegeben ist.

Janik Elijah (Bühne im Mauerbacher Weißbiergarten )

Janik Elijah ist ein Kind der Stadt Aichach. Als Senkrechtstarter stehen bei ihm markante Melodien im Vordergrund, die sich mit Gitarrenklängen, Elektrosounds und Beats verbinden.

Best Brew (Bühne im Mauerbacher Weißbiergarten )

Die Band Best Brew schlägt mit folkorientiertem Hippie Country und Louisiana Cajun neue Wege ein. Insgesamt darf sich das Publikum also auf eine Menge American Country freuen.

3. Überraschungsact (Mauerbacher Weißbiergarten )

) Rohrenfelser Musikanten ab 18 Uhr (Boandlbräu-​Bühne)

G´lenkschmerz´n ab 21 Uhr (Boandlbräu-​Bühne)

DJ's (Bühne am Schlossplatz , am Unteren Stadtplatz und am Tandlmarkt)

Essen und Trinken:

Rund 60 Vereine und Gastronomen mit verschiedensten Leckereien und Getränken.

Kinderprogramm:

Kinderschminken

Bungeetrampolin-​Anlage

Kinderkarussell

Luftballon-​Modellieren

Regenbogen-​Zuckerwatte

Mr. Hagen als Zauberer vor dem Rathaus

Kabarettfrühshoppen am Sonntag:

NouWell (am Oberen Stadtplatz)

Im Rahmen des Kabarettfrühschoppens am Sonntag von 10 bis 12 Uhr liefern NouWell eine Mischung aus Volksmusik, frechen Liedern und klassischen Stücken.

Weißwurst-Frühschoppen am Sonntag:

Paartaler Musikanten (am Oberen Tor)

Am Sonntag gibt es zum Weißwurst-Frühschoppen um 10 Uhr Blasmusik mit den Paartaler Musikanten.

Sperrzeiten beim Stadtfest in Aichach 2023

Nachdem Sie nun über das Programm Bescheid wissen, verraten wir Ihnen im Anschluss, wie die Sperrzeiten für den Abend am Samstag, dem 5. August 2023 ausschauen:

Außenbereich ab 3 Uhr

In den Gaststätten im Festgelände ab 3 Uhr

Generelles Ausschankende ab 2 Uhr

Ab 1 Uhr wird die Musik auf Hintergrundlautstärke reduziert

Sperrungen zum Aichacher Stadtfest 2023: Wie schauen die Parkmöglichkeiten aus?

Über das gesamte Wochenende gibt es Sperrungen in der Aichacher Innenstadt. Während es am Freitag zu vereinzelten Sperrungen kommt, ist am Samstag ab 9 Uhr die gesamte Innenstadt für Verkehr gesperrt. Auch am Sonntag ist die Innenstadt von 9 bis 18 Uhr gesperrt.

Dementsprechend gestalten sich die Parkmöglichkeiten unmittelbar in der Innenstadt schwierig. An folgenden Orten können Sie während des Aichacher Stadtfestes parken: