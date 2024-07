Stadtfest Aichach 2024: Programm, Öffnungszeiten und Parken

Vom 3. bis zum 4. August verwandelt sich die Aichacher Innenstadt in einen großen Biergarten und eine Feiermeile und läutet somit den Beginn des diesjährigen Stadtfestes an. Rund 70 Vereine und Gastronome stehen den Gästen am ersten Augustwochenende mit ihren kulinarischen Angeboten zur Verfügung. Außerdem treten zur Unterhaltung 19 verschiedene Bands und Musikgruppen auf, sodass für Live-Musik mehr als gesorgt ist.

Sie möchten erfahren, was genau auf dem Programm beim Aichacher Stadtfest 2024 steht? Dann sind Sie hier genau richtig. Zusätzlich finden Sie auch Informationen über die Öffnungszeiten und die Parkmöglichkeiten des Festes.

Stadtfest Aichach 2024: Das steht auf dem Programm

Mit diversen Musikgruppen und deren Live-Aufführungen ist beim Staddtfest Aichach 2024 reichlich für Musik gesorgt. In jeder Ecke der Innenstadt finden Sie verschiedene Bühnen, die zu unterschiedlichen Zeiten von Bands und Musikern besetzt werden. Für die jungen Gäste und alle Junggebliebenen gibt es auch eine Open Air Disco sowie ein Kinderprogramm für Jung und Alt. Den jungen Besuchern ist Unterhaltung in Form von Karussellen, Trampolin-Anlagen, einer Hiphop-Tanzschule sowie einem Stand für Kinderschminken geboten. Am Sonntag sind alle Gäste zum Kabarettfrühshoppen am Oberen Stadtplatz eingeladen.

Der Eintritt ist das gesamte Wochenende über frei. Der Veranstalter bittet die Besucher jedoch, auf größere Taschen und Rucksäcke zu verzichten. Aus Sicherheitsgründen werden immer mal wieder Taschenkontrollen durchgeführt. Außerdem ist die Mitnahme von Alkohol auf das Festgelände untersagt. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Stadt Aichach.

Hier finden Sie das Programm des Stadtfestes auf einen Blick:

Samstag, 3. August 2024

Unterer Stadtplatz:

Ab 18.15 Uhr: Hiphop Tanzperformance

Ab 19 Uhr: Ungarische Jugend-Volkstanzgruppe

Ab 19.30 Uhr: Samba Percussion Tam Koba

Ab 20.15 Uhr: Pam Pam Ida

Ab 22.30 Uhr: DJ m-eins

Schlossplatzbühne (PaarRauschen, Brandner Kaspar):

Ab 17 Uhr: Pauley & Cujo

Ab 17.45 Uhr: DEGIBSANO

Ab 19.15 Uhr: The Hearts Club Band

Ab 20.45 Uhr: Profesesor Grabowski

Ab 22.15 Uhr: Rockshots

Straßenmusik am Milchladen:

Ab 20 Uhr: Voodoo Vicars

Ab 22 Uhr: Dundo

Ratshausbühne:

Ab 17.30 Uhr: Samba Percussion Tam Koba

Ab 19 Uhr: Crazy Oak

Ab 21 Uhr: Teach me Tonight (DHG Lehrerband)

Boandlbräu am Josefsplatz:

Ab 18 Uhr: Rohrenfelser Musikanten

Ab 21 Uhr: G‘lenkschmerzen

Canada-Bühne (Bauerntanzgasse):

Ab 18 Uhr: Die Seratiner

Ab 20.15 Uhr: Mediocore

Ab 22 Uhr: Janik Elijah

Ab 23.45 Uhr: Lobster Club

Tandlmarkt:

Ab 20 Uhr: DJ Ruz

Sonntag, 4. August 2024

Oberer Stadtplatz:

Ab 10 bis 12 Uhr: NouWell Cousines

Die Öffnungszeiten beim Stadtfest Aichach 2024

Das Stadtfest der Stadt Aichach findet vom Samstag, dem 3. August, bis Sonntag, dem 4. August 2024, statt. Die Öffnungszeiten des Stadtfestes sehen folgendermaßen aus:

Der Außenbereich schließt ab 2 Uhr

Die Gaststätten im Festgelände schließen um 3 Uhr

Konzertveranstaltungen beginnen am Abend um 18 Uhr

Parken beim Stadtfest Aichach 2024

Zum Parken sind eine Fülle an Möglichkeiten geboten. So können Sie Ihr Auto auf dem grünen Parkplatz oder aber auch in der Tiefgarage am alten Friedhof in der Martinstraße parken. Letztere hat sogar die ganze Nacht über geöffnet. Weitere Möglichkeiten bietet auch der alte Verkehrsübungsplatz in der Schulstraße oder aber der Volksfestplatz in der Schrobenhausener Straße.

Auf der eigenen Webseite warnt der Veranstalter vor möglichen Sperrungen und Park- und Halteverboten in der Innenstadt während der Zeit des Festes. So kann es am Freitag zu diversen Sperrungen in der Innenstadt durch den Aufbau kommen. Am Samstag dagegen herrscht in der gesamten Innenstadt ab 8 Uhr ein Halte- und Parkverbot, bevor der gesamte Verkehr ab 9 Uhr gesperrt wird. Auch am Sonntag bleibt der Verkehr in der Innenstadt von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Beachten Sie diese Warnungen bei Ihrer Anfahrt.

Hier haben wir für Sie die Parkmöglichkeiten auf einen Blick:

Grüner Parkplatz in der Martinstraße

Tiefgarage am alten Friedhof in der Martinstraße (hat die ganze Nacht geöffnet)

Alter Verkehrsübungsplatz in der Schulstraße

Volksfestplatz in der Schrobenhausener Straße

Freibadparkplatz in der Franz-Beck-Straße