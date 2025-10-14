Bauausschuss sagt Ja zu Stadthäusern an Freisinger Straße

Zum vierten Mal war ein Bauvorhaben an der Freisinger Straße in Aichach Thema im Bauausschuss des Stadtrats. Nachdem die Pläne mehrfach angepasst wurden, gab der Ausschuss diesmal einmütig sein Einverständnis. In der Sitzung ging es noch um eine Reihe weiterer Bauvorhaben.

Das Projekt für vier Stadthäuser an der Freisinger Straße war mehrmals als zu massiv abgelehnt worden. Jetzt sind die vier quadratisch angeordneten Stadthäuser mit je zwei Vollgeschossen und einem Mansarddach geplant.

Überdachung für Wertstoffhof: Auf der Wertstoffsammelstelle an der Augsburger Straße in Ecknach sollen zwei Materialcontainer und eine acht mal sieben Meter große Überdachung errichtet werden. Dafür werden die bestehenden Container und Holzhütten in diesem Bereich entfernt. Der Ausschuss hatte keine Einwände.

Ja zu Anbau an Maschinenhalle: Zugestimmt hat der Ausschuss einem Anbau an eine Maschinenhalle an der Blumenthaler Straße in Klingen. Er soll zwölf auf zwölf Meter groß und circa 4,50 Meter hoch werden. Auf dem Dach ist eine Solaranlage geplant.

Ja zu Schlepperdoppelgarage: An der Pfarrer-Steinacker-Straße in Ecknach soll ein Gebäude abgerissen und von einer Schlepperdoppelgarage mit Werkstatt-, Lager- und Geräteraum ersetzt werden. Das Gebäude ist etwa elf auf 7,50 Meter groß und rund 3,70 Meter hoch. Der Bauausschuss sagte einstimmig Ja.