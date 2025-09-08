"Platz zum Ratschen" kommt am Donnerstag in Dasing zum Thema neue Ortsmitte

Wir laden Sie erneut zum Gespräch ein! Seit Ende August läuft unsere Aktion „Platz zum Ratschen“. Wir Volontärinnen und Volontäre der Aichacher Nachrichten und der Friedberger Allgemeine boten bereits am Friedberger See und im Aichacher Stadtzentrum der Leserschaft sowie Passantinnen und Passanten ein offenes Ohr.

„Platz zum Ratschen“ findet in Dasing statt

Sie sprachen über die besonders einladende Atmosphäre am Friedberger See und über Wünsche nach mehr Kontaktmöglichkeiten, um dem Einsamkeitsgefühl durch die Kommunikation über Datingbörsen im Internet, soziale Netzwerke und Textnachrichten statt persönlicher Gespräche zu entgehen. Außerdem berichteten sie von Sorgen über das Aus für einige Geschäfte in der Aichacher Innenstadt und die Macht von „Fake News“.

Die dritte Station ist die Dasinger Ortsmitte. Diese hat sich in den letzten zwei Jahren verändert: Im neuen Rathaus-Bau befinden sich nun der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft. Zudem sind das Archiv und die Bücherei mit eingezogen. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Die Fertigstellung der neuen Ortsmitte soll im Frühjahr 2026 gefeiert werden.

Sprechen Sie mit uns über die neue Ortsmitte

Außerdem wurde im Februar das neue Gesundheitszentrum Dasing, kurz MEDAS, bezugsfertig. Die Marienapotheke, die hausärztliche Gemeinschaftspraxis Dasing, barrierefreie Seniorenwohnungen sowie eine Tagespflegeeinrichtung befinden sich nun unter einem Dach. „Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dieser zentrale Ort die gesamte Kommune bereichern wird“, kommentiert unser Autor Johannes Kiser. Sind Sie der gleichen Meinung? Oder haben Sie eine andere Vorstellung davon, was in der Dasinger Ortsmitte geboten sein soll?

Icon vergrößern Auch in Dasing schenken wir Ihnen im Rahmen unserer Aktion „Platz zum Ratschen“ gerne praktische Kühltasche. Foto: Jutta Metzger (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch in Dasing schenken wir Ihnen im Rahmen unserer Aktion „Platz zum Ratschen“ gerne praktische Kühltasche. Foto: Jutta Metzger (Archivbild)

Wir freuen uns am Donnerstag, 11. September, zwischen 9 und 12 Uhr darauf, mit Ihnen über die neue Dasinger Ortsmitte zu sprechen. Für die warmen Herbstnachmittage, die Sie bei einem Picknick möglicherweise noch im Grünen verbringen werden, haben wir Kühltaschen im Gepäck. Kinder können sich Seifenblasen-Dosen am Stand abholen. Für Interessierte gibt es außerdem Gratis-Ausgaben der Friedberger Allgemeine und der Aichacher Nachrichten. Eine Anmeldung ist nicht nötig, kommen Sie einfach vorbei!