Autobahn wieder frei: Autobrand und Reinigung führen morgens in Richtung Stuttgart zu Staus auf der A8

Ein Unfall und eine Baustelle haben am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart für Staus gesorgt: Zunächst brannte kurz nach der Anschlussstelle Adelzhausen ein Auto aus. Später folgte direkt an der nächsten Anschlussstelle die nächste Verzögerung: Zwischen Dasing und Friedberg wurde die linke Fahrspur gereinigt.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Nachfrage mitteilt, lief der Einsatz gegen 5.10 Uhr an. Der Brand hatte eine Vollsperrung der Autobahn zur Folge, um der Feuerwehr Zugang zu gewähren. Diese konnte den Brand gegen 6.10 Uhr bereits löschen. Der Insasse blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei wurde zudem gegen 5.50 Uhr die linke Spur der Autobahn wieder freigegeben. Ab circa 9 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder befahrbar, der Rückstau löste sich im Laufe des Vormittags ebenfalls auf.

Stau bei Adelzhausen auf der A8: Auto brennt in Richtung Stuttgart ab – Polizei vermutet Motorbrand

Zwischenzeitlich erreichte der Stau eine Länge von 5,9 Kilometern und Autofahrerinnen und -fahrer mussten einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Verkehrspolizei Gersthofen geht allerdings von einem Motorbrand ohne Fremdeinwirkung aus.

Eine Anschlussstelle weiter fuhren Autofahrerinnen und -fahrer allerdings derzeit in den nächsten zäh fließenden Verkehr: Bis mittags war in Richtung Stuttgart zwischen den Ausfahrten Dasing und Friedberg der linke Fahrstreifen wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. (mit le/sa)