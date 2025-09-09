Icon Menü
Stau auf der A8 Richtung Stuttgart: Auto brennt bei Adelzhausen auf dem Standstreifen ab

Adelzhausen

Auto brennt auf dem Standstreifen ab: Teilsperrung führt in Richtung Stuttgart zu Stau auf der A8

In den frühen Morgenstunden brennt auf der A8 in Richtung Stuttgart bei Adelzhausen ein Auto aus. Verletzt wird niemand, eine Spur ist schnell wieder freigeräumt.
Von Dominik Durner
    Auf der A8 kommt es am frühen Dienstagmorgen bei Adelzhausen zu einem Stau. Ein Auto brennt auf dem Standstreifen ab.
    Auf der A8 kommt es am frühen Dienstagmorgen bei Adelzhausen zu einem Stau. Ein Auto brennt auf dem Standstreifen ab. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Ein Auto ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der A8 bei Adelzhausen in Fahrtrichtung Stuttgart abgebrannt. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt, lief der Einsatz gegen 5.10 Uhr an. Demnach befand sich das betroffene Auto auf dem Standstreifen kurz hinter der Auffahrt Adelzhausen im Vollbrand. Der Insasse blieb unverletzt.

    Der Brand hatte eine Vollsperrung der Autobahn zur Folge, um der Feuerwehr Zugang zu gewähren. Diese konnte den Brand gegen 6.10 Uhr bereits löschen. Nach Angaben der Polizei wurde zudem gegen 5.50 Uhr die linke Spur der Autobahn wieder freigegeben. Der mittlere und rechte Fahrstreifen sind wegen Reinigungsarbeiten derzeit noch gesperrt.

    Stau bei Adelzhausen auf der A8: Auto brennt in Richtung Stuttgart ab – Polizei vermutet Motorbrand

    Laut Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck zieht sich der Rückstau derzeit bis kurz vor die Anschlussstelle Adelzhausen. In dem Portal bayerninfo.de wird eine Staulänge von 1,8 Kilometern angegeben. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 9 km/h. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit einem Zeitverlust von bis zu zwölf Minuten rechnen.

    Die Ursache des Brands ist derzeit noch unklar. Die Verkehrspolizei Gersthofen geht allerdings zurzeit von einem Motorbrand aus.

    Weitere Infos folgen an dieser Stelle.

