Auto brennt auf dem Standstreifen ab: Teilsperrung führt in Richtung Stuttgart zu Stau auf der A8

Ein Auto ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der A8 bei Adelzhausen in Fahrtrichtung Stuttgart abgebrannt. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt, lief der Einsatz gegen 5.10 Uhr an. Demnach befand sich das betroffene Auto auf dem Standstreifen kurz hinter der Auffahrt Adelzhausen im Vollbrand. Der Insasse blieb unverletzt.

Der Brand hatte eine Vollsperrung der Autobahn zur Folge, um der Feuerwehr Zugang zu gewähren. Diese konnte den Brand gegen 6.10 Uhr bereits löschen. Nach Angaben der Polizei wurde zudem gegen 5.50 Uhr die linke Spur der Autobahn wieder freigegeben. Der mittlere und rechte Fahrstreifen sind wegen Reinigungsarbeiten derzeit noch gesperrt.

Stau bei Adelzhausen auf der A8: Auto brennt in Richtung Stuttgart ab – Polizei vermutet Motorbrand

Laut Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck zieht sich der Rückstau derzeit bis kurz vor die Anschlussstelle Adelzhausen. In dem Portal bayerninfo.de wird eine Staulänge von 1,8 Kilometern angegeben. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 9 km/h. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit einem Zeitverlust von bis zu zwölf Minuten rechnen.

Die Ursache des Brands ist derzeit noch unklar. Die Verkehrspolizei Gersthofen geht allerdings zurzeit von einem Motorbrand aus.

Weitere Infos folgen an dieser Stelle.