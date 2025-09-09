Abgebranntes Auto und Reinigungsarbeiten führen in Richtung Stuttgart zu Staus auf der A8

Ein Auto ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der A8 bei Adelzhausen in Fahrtrichtung Stuttgart abgebrannt. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt, lief der Einsatz gegen 5.10 Uhr an. Demnach befand sich das betroffene Auto auf dem Standstreifen kurz hinter der Auffahrt Adelzhausen im Vollbrand. Der Insasse blieb unverletzt.

Der Brand hatte eine Vollsperrung der Autobahn zur Folge, um der Feuerwehr Zugang zu gewähren. Diese konnte den Brand gegen 6.10 Uhr bereits löschen. Nach Angaben der Polizei wurde zudem gegen 5.50 Uhr die linke Spur der Autobahn wieder freigegeben. Mittlerweile sind alle Fahrstreifen wieder befahrbar, allerdings zieht sich noch ein Rückstau bis kurz hinter die Anschlussstelle Odelzhausen.

Stau bei Adelzhausen auf der A8: Auto brennt in Richtung Stuttgart ab – Polizei vermutet Motorbrand

In dem Portal bayerninfo.de wird eine Staulänge von 4,1 Kilometern angegeben. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 28 km/h. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit einem Zeitverlust von bis zu 7 Minuten rechnen.

Zwischenzeitlich erreichte der Stau eine Länge von 5,9 Kilometern und Autofahrerinnen und -fahrer mussten einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Verkehrspolizei Gersthofen geht allerdings zurzeit von einem Motorbrand aus.

Eine Anschlussstelle weiter fahren Autofahrerinnen und -fahrer allerdings derzeit in den nächsten Stau: Bis 14 Uhr ist in Richtung Stuttgart rund um die Ausfahrt Dasing der linke Fahrstreifen wegen einer Baustelle gesperrt. (mit le/sa)