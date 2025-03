Nach Unfällen Staus auf der A8 am Dienstagmorgen

Am Dienstagmorgen hat es sich auf der A8 gleich mehrfach gestaut: Sowohl am Kreuz Eschenried als auch an der Anschlussstelle Adelzhausen ist die Fahrbahn in Richtung München teils blockiert. Die Folge ist jeweils ein mehrere Kilometer langer Rückstau. In der Zwischenzeit hat es zwischen Dasing und Adelzhausen ein weiteres Mal gekracht.

Unfall auf der A8 Richtung München: Das ist aktuell bekannt – und das nicht

Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilt, laufen derzeit Maßnahmen, um die Unfallstellen zu sichern und den Verkehr sicher durchzuleiten. Informationen zu den Unfallhergängen lägen noch nicht vor, auch gebe es keine Informationen zu möglichen Verletzten oder Sachschäden.

Nach Angaben eines Beobachters hat sich aktuell ein weiterer Unfall zwischen Dasing und Adelzhausen gebildet. Eine Unfallstelle liegt damit kurz vor, eine kurz nach der Anschlussstelle Adelzhausen. Der Verkehr wird einspurig vorbeigeleitet.

Schon vergangene Woche hatte es einen Unfall mit längerem Stau bei Adelzhausen gegeben. Damals gab es zwei Zusammenstöße mit Leichtverletzten am Nachmittag.