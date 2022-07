Stereostrand-Festival Aichach 2022: Line-up, Bands, Termine und Tickets

Das Stereostrand-Festival in Aichach findet 2022 wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um Line-up, Bands, Termine und Tickets für das Musikfestival.

Die Festival-Saison 2022 ist voll im Gange. Nachdem viele Musikveranstaltungen in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten, sind die Veranstalter froh darüber, 2022 wieder wie gewohnt weitermachen zu können. Auch das Stereostrand-Festival in Aichach findet dieses Jahr im August wieder wie gewohnt statt.

Das Stereostrand-Festival ist dabei etwas Besonderes. Es hat nicht die eine Zielgruppe, die die Veranstalter erreichen möchten. Stattdessen gibt es ein großes Angebot an verschiedensten Auftritten, damit für alle das Richtige mit dabei ist. Außerdem gibt es neben dem musikalischen auch noch ein reichhaltiges kulinarisches Angebot für die Besucher.

Für alle, die sich einen Besuch des Festivals überlegen, haben wir hier alle Informationen rund um Line-up der Bands, Termine und Tickets des Festivals zusammengestellt.

Video: wetter.com

Stereostrand-Festival 2022: Das Line-up des Festivals

Auf dem Stereostrand-Festival in Aichach wird den Zuschauern ein internationales Line-up geboten. Das besonders vielfältige Angebot ist eines der Markenzeichen des Festivals. Mit dabei sind KünstlerInnen aus den verschiedensten Ländern. Auch diverse Musikstile, von Pop über Rap bis hin zu Reggea oder Electro-Punk sind auf dem Festival vertreten. Wir haben hier für Sie einen Überblick über die Bands des diesjährigen Line-ups:

Friska Viljor: Schwedisches Indie-Pop-Duo. Die Konzerte der beiden werden von Fans als Endorphin-Explosions-Momente beschrieben.

Schwedisches Indie-Pop-Duo. Die Konzerte der beiden werden von Fans als Endorphin-Explosions-Momente beschrieben. Frittenbude: Die Band macht eine Mischung aus Electro-Punk und Rap. Mittlerweile ist sie in Berlin zuhause, die Mitglieder kommen jedoch ursprünglich aus Bayern .

Die Band macht eine Mischung aus Electro-Punk und Rap. Mittlerweile ist sie in zuhause, die Mitglieder kommen jedoch ursprünglich aus . Granada : Neo-Austropop-Band aus Graz , deren Sounds die Leichtigkeit und den Charme ihrer Heimat widerspiegelt.

Neo-Austropop-Band aus , deren Sounds die Leichtigkeit und den Charme ihrer Heimat widerspiegelt. Matija: Alternative-Pop-Band mit einem Sound, der sich aus verschiedenen Genres zusammensetzt.

Alternative-Pop-Band mit einem Sound, der sich aus verschiedenen Genres zusammensetzt. Steiner & Madlaina: Die Musik der noch jungen Band bewegt sich zwischen Folk und Popmusik. Trotz ihres jungen Alters haben die Mitglieder bereits beachtliche Festival-Erfahrung.

Die Musik der noch jungen Band bewegt sich zwischen Folk und Popmusik. Trotz ihres jungen Alters haben die Mitglieder bereits beachtliche Festival-Erfahrung. The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra: Die Band stammt aus der Region und mischt verschiedene Sounds zusammen. Damit füllen Sie regelmäßig die Tanzflächen.

Die Band stammt aus der Region und mischt verschiedene Sounds zusammen. Damit füllen Sie regelmäßig die Tanzflächen. Umme Block: Ein Projekt zweier Künstlerinnen, die deutschen Electro-Pop machen. Bekannt sind sie dafür, dass sie es schaffen, aus der Verbindung ihrer Vocals und elektrischer Sounds atemberaubende Klanglandschaften zu erschaffen.

Ein Projekt zweier Künstlerinnen, die deutschen Electro-Pop machen. Bekannt sind sie dafür, dass sie es schaffen, aus der Verbindung ihrer Vocals und elektrischer Sounds atemberaubende Klanglandschaften zu erschaffen. Ebow: Die Rapperin bewegt sich thematisch zwischen "Free Kurdistan " und Melancholie. Dabei schafft sie es, sich selbst treu zu bleiben und auf der Bühne unglaublich authentisch zu wirken.

Die Rapperin bewegt sich thematisch zwischen "Free " und Melancholie. Dabei schafft sie es, sich selbst treu zu bleiben und auf der Bühne unglaublich authentisch zu wirken. Mahout: Aus Pinerola in Italien stammende Band, die Reggae mit anderen Sounds wie Garage-Rock oder Punk-Ska mixt.

Aus in stammende Band, die Reggae mit anderen Sounds wie Garage-Rock oder Punk-Ska mixt. Loren Berí: Die Musik des Künstlers ist eine Art Synth-Psych-Pop. Das spiegeln auch seine Lyriks wider - sein Debütalbum handelt vom Brooklyn eines Paralleluniversums.

Die Musik des Künstlers ist eine Art Synth-Psych-Pop. Das spiegeln auch seine Lyriks wider - sein Debütalbum handelt vom Brooklyn eines Paralleluniversums. Felix Kramer : Pop-Musik mit Einflüssen wie Latin-Groove. Felix Kramer thematisiert die Hoch- und Tiefpunkte menschlicher Beziehungen in seiner Musik.

Pop-Musik mit Einflüssen wie Latin-Groove. thematisiert die Hoch- und Tiefpunkte menschlicher Beziehungen in seiner Musik. Schwarzbauer und Maklar: Ein Musiker-Duo, das auf dem Stereostrand-Festival Tradition hat. Die Songs handeln von dem, "was man sich net sagen traut".

Ein Musiker-Duo, das auf dem Stereostrand-Festival Tradition hat. Die Songs handeln von dem, "was man sich net sagen traut". Kalaska: Der Sound der Band setzt sich aus Postpunk, Emocore und Indie zusammen. Kalaska stammen aus Aichach , spielen auf dem Stereostrand-Festival also vor heimischem Publikum.

Der Sound der Band setzt sich aus Postpunk, Emocore und Indie zusammen. Kalaska stammen aus , spielen auf dem Stereostrand-Festival also vor heimischem Publikum. Maxi Pongratz : Der ehemalige Sänger der Band Kofelgschroa stammt aus dem bayerischen Oberammergau . Seit einigen Jahren ist er als Solokünster unterwegs, der mit tiefsinnigen und lustigen Texten überzeugt.

Der ehemalige Sänger der Band Kofelgschroa stammt aus dem bayerischen . Seit einigen Jahren ist er als Solokünster unterwegs, der mit tiefsinnigen und lustigen Texten überzeugt. Barska and the Factory: Die ausschließlich aus Frauen bestehende und aus München stammende Band war zuletzt bei " The Voice of Germany " im Fernsehen zu sehen. Dabei zeigten sie, dass ihre Musik über die Grenzen des üblichen Pop hinausgeht.

Die ausschließlich aus Frauen bestehende und aus stammende Band war zuletzt bei " " im zu sehen. Dabei zeigten sie, dass ihre Musik über die Grenzen des üblichen Pop hinausgeht. Modest: Auch das DJ/Produzenten-Ensemble stammt aus Aichach . Die Musiker sind es gewohnt, die Tanzflächen der Region mit ihren kompromisslosen Sounds zu füllen.

Auch das DJ/Produzenten-Ensemble stammt aus . Die Musiker sind es gewohnt, die Tanzflächen der Region mit ihren kompromisslosen Sounds zu füllen. Janik Elijah : Die Musik des jungen Künstlers ist sehr soft. Mit sanften Melodien und tiefgründigen Lyriks begeistert seine Popmusik die Zuhörer.

Die Musik des jungen Künstlers ist sehr soft. Mit sanften Melodien und tiefgründigen Lyriks begeistert seine Popmusik die Zuhörer. Laderampe: Eine weitere Band aus Aichach selbst. Auch die Band Laderampe lässt sich nicht klar einem Genre zuordnen. Ihre Musik enthält Einflüsse aus Pop, Funk, Disco, Polka, Indie, Jazz und den Achtzigern.

Eine weitere Band aus selbst. Auch die Band Laderampe lässt sich nicht klar einem Genre zuordnen. Ihre Musik enthält Einflüsse aus Pop, Funk, Disco, Polka, Indie, Jazz und den Achtzigern. Pipinsrieder Musikanten: Auch dieses Jahr wird die Tradition wieder geehrt: Die Pipinsrieder Musikanten leiten das Festival ein und beenden es wieder mit bayerisch-böhmischer Blasmusik.

Stereostrand-Festival 2022: Das sind die Termine

Das Stereostrand-Festival findet an einem Wochenende Mitte August statt. Los geht es am Freitag, dem 12. August und am Samstag, dem 13. August endet es schon wieder. Doch die beiden Tage des Festivals sind bis zum Anschlag vollgepackt mit einem vielseitigen Programm.

Wir haben Ihnen hier eine Übersicht über das Bühnenprogramm der beiden Tage zusammengestellt:

Lesen Sie dazu auch

Tag Uhrzeit Band Bühne Freitag 15.30 - 16.30 Uhr Pipinsrieder Musikanten unbekannt Freitag 16.45 - 17.30 Uhr Kalaska Bühne am Baum Freitag 17.30 - 18.15 Uhr Felix Kramer Bühne am Bach Freitag 18.15 - 19.00 Uhr Mahout Bühne am Baum Freitag 19.00 - 19.30 Uhr Barska and the Factory Bühne am Bach Freitag 19.30 - 20.15 Uhr Ebow Bühne am Bach Freitag 20.15 - 20.45 Uhr Modest Bühne am Bach Freitag 20.45 - 21.45 Uhr Loren Berí unbekannt Freitag 20.45 - 21.45 Uhr Granada unbekannt Freitag 22.15 - 23.30 Uhr Frittenbude Bühne am Baum Samstag 13.30 - 14.15 Uhr Schwarzbauer und Maklar Bühne am Bach Samstag 14.45 - 15.30 Uhr Maxi Pongratz Bühne am Bach Samstag 16.00 - 16.45 Uhr Matija unbekannt Samstag 16.30 - 17.00 Uhr Laderampe unbekannt Samstag 18.00 - 18.45 Uhr Umme Block Bühne am Baum Samstag 18.45 - 19.15 Uhr Janik Elijah Bühne am Bach Samstag 19.15 - 20.00 Uhr Steiner und Madlaina Bühne am Baum Samstag 20.30 - 21.30 Uhr The Sensational Skydrunk Orchestra Bühne am Baum Samstag 22.00 - 23.30 Uhr Friska Viljor Bühne am Baum

Tickets fürs Stereostrand-Festival 2022

Wer sich das Großaufgebot an Künstlern in Aichach nicht entgehen lassen möchte, der muss sich Tickets fürs Stereostrand-Festival besorgen. Doch auch beim Ticketangebot zeigt sich die Philosophie der Veranstalter: Anstatt einfach einen Ticketpreis festzulegen, werden unterschiedliche Kombinationen angeboten. Egal ob als Einzelner, zusammen mit Freunden oder als Familie - es wurde versucht, für jeden Besucher die Richtige Ticketoption anzubieten.

Wir haben Ihnen auch hier wieder eine Übersicht erstellt, um Ihnen einen Überblick über das Ticketangebot beim Stereostrand-Festival zu verschaffen:

Wochenendticket: Das Ticket gilt für eine Person (ab 22 Jahren) das gesamte Wochenende. Preis: 53€.

Tagesticket: Das Ticket gilt für eine Person (ab 22 Jahren) für den jeweiligen Tag. Preis: 31€ (Freitag), 36€ (Samstag).

Familienticket: Das Ticket gilt für zwei Erziehungsberechtigte und alle Kinder bis einschließlich 13 Jahre. Preis: 40€ (Freitag), 45€ (Samstag).

Jugendticket: Das Ticket gilt für eine Person (14-21 Jahre) für den jeweiligen Tag. Preis: 15€ (Freitag), 20€ (Samstag).

Für alle Liebhaber und Sammler von Festival-Tickets gibt es eine zusätzliche Option. Anstatt die Tickets als Print@Home auf der Stereostrand-Homepage zu erwerben und zuhause auszudrucken, können sie auch als Hardtickets gekauft werden. Wird das Hardticket per Post bestellt, kostet es 4,50 Euro Versand extra. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, die Hardtickets an folgenden Vorverkaufsstellen persönlich zu erwerben: