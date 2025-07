Bunte Vielfalt an Fahrzeugen gesegnet in Stotzard

In der Pfarrei St. Peter Stotzard (Gemeinde Aindling) fand eine Fahrzeugsegnung statt. Zuvor versammelten sich zahlreiche Gläubige zum Familiengottesdienst unter dem Motto „Unterwegs mit Gott“, den Gemeindereferentin Monika Neumair liebevoll gestaltete. Musikalisch wurde die Messe von der Gruppe Famgosis stimmungsvoll begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst segnete Pater Thomas eine bunte Vielfalt an Fahrzeugen – vom Kinderfahrzeug über Fahrräder und Roller bis hin zu Autos und Traktoren – und wünschte allen Teilnehmenden eine sichere Fahrt unter Gottes Schutz.

