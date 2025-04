Die DJK Stotzard lässt ihr Jubiläumsjahr Revue passieren

60 Jahre DJK Stotzard (Markt Aindling). Das wurde im Juli 2024 gebührend gefeiert. Mit einer Summernightparty und einem Festsonntag. Es gab einen Festgottesdienst mit anschließenden Ehrungen der Gründungsmitglieder und Gründungsjahrmitglieder. Danach gab es ein sportliches Rahmenprogramm für Groß und Klein. Das Wetter war perfekt. Vorsitzender Matthias Drechsler ließ bei der Generalversammlung das Jubiläumsjähr Revue passieren und dankte allen Helfern. Rund 135 Helfer waren im September beim Helferfest dabei.

Mitte des Jahres verstärkte Manuel März die Führung der Fußballabteilung. Er ist sportlicher Leiter und somit die rechte Hand vons Abteilungsleiter Roman Wilhelm. Zudem wurde das Projekt Fahrradstellplatz am Eingang des Gemeinschaftshauses in Eigenregie mit 130 Helferstunden und der Unterstützung der Marktgemeinde Aindling abgeschlossen. Auf dem Dach des Sportheimes wurde die bereits bestehende PV-Anlage durch Austausch der PV-Module und des Wechselrichters repariert und dadurch auf den aktuellen Stand gebracht.

Michael Balleis und Bernhard Higl stellten das Gemeinschaftsprojekt „Erneuerung der Heizungsanlage im Gemeinschaftshaus“ vor. Die Mitgliederversammlung stimmte dem Antrag mit 58 Ja- und zwei Neinstimmen zu. Zudem wird in Zukunft an der Umsetzung zur Installation von Flutlicht an den Tennisplätze und einer digitalen Anzeige am Hauptfußballfeld gearbeitet.

Der Kassenbericht für das Jahr 2024 zeigt einen größeren Überschuss als in den Vorjahren. Die größten Treiber sind zum einen ein positives Resultat aus dem Festwochenende sowie Einnahmen aus der Festzeitschrift. Zusätzlich konnten Zuschüsse aus den Investitionen des Vorjahres eingenommen werden. Im Wesentlichen war dies der Bau des Kunstrasenfeldes sowie der Erneuerung des Flutlichts.

