Drei neue Ministranten in Stotzard aufgenommen

Beim Familiengottesdienst wurden in der Pfarrei St. Peter Stotzard (Gemeinde Aindling) drei neue Ministranten feierlich in ihren Dienst aufgenommen. Pater Thomas segnete die Kinder und überreichte ihnen geweihte Holzkreuze als Zeichen ihrer neuen Aufgabe am Altar. Jeder neue Ministrant erhielt einen erfahrenen „Mini-Paten“, der sie in den Dienst einführt. Gemeinsam mit ihren Paten durften die Neuen bereits an diesem Tag ihren ersten Einsatz am Altar mitgestalten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!