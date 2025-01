In Stotzard gibt es einen neuen Kirchenpfleger

Kirchenpfleger Franz Reich aus Stotzard (Markt Aindling) stand beim Gottesdienst im Mittelpunkt, als er für seine zwölfjährige Tätigkeit als Kirchenpfleger aus diesem Ehrenamt verabschiedet wurde. Dafür sprach ihm auchz Pater Thomas seinen Dank und Anerkennung aus. Reich habe viel dazu beigetragen, dass die Pfarrei immer eine lebendige Gemeinde war. „Ein Kirchenpfleger, der unermüdlich nicht nur verwaltet, sondern gestaltet hat, auch mit dem Vertrauen der Kirchengemeinde und er hat stets versucht, Brücken zu bauen und für die Anliegen der Gemeinde da zu sein“ so der Geistliche. Die Laudatio für den scheidenden Franz Reich hielt sein Nachfolger, der neu ins Amt gewählte Kirchenpflegers Peter Erhard aus Arnhofen. Er hob die wichtigsten Projekte in der Amtszeit seines Vorgängers hervor. Ein Schwerpunkt war damals die Weiterführung der Sanierung der Pfarrkirche Stotzard „und spätestens seitdem kennt er unsere Pfarrkirche wie seine Westentasche“, so Erhard. Weitere Projekte waren die Sanierung der Filialkirche St. Pauli Bekehrung in Hausen, der Anstoß für die Sanierung der Filialkirche St. Elisabeth in Arnhofen, Erneuerung der Innenbeleuchtung und Sanierung der Elektroinstallation der Kirche in Stotzard, Pflasterung des Gehweges im Friedhof Stotzard zur Kirche, Bewirtschaftung und Neuaufforstung des Stiftungswaldes und vieles mehr wie Finanzhaushaltsführung, Bankgeschäfte, Verwaltungsaufgaben, natürlich auch viele Kontakte und Termine mit den zuständigen Handwerkern und den Behörden. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ariane Golling begrüßte Peter Erhard als neuen Kirchenpfleger der Pfarrei. Das Gremium besteht neben Peter Erhard aus Franz Kistler, Paul Neumair, Peter Riemensperger und als „Neuling“ Stefan Sturz. Franz Reich sagte: „Ich war gerne Kirchenpfleger, mir hat es Spaß gemacht, obwohl ich manchmal bei schwierigen Entscheidungen auch schlaflose Nächte hatte. Doch ich hatte immer Freiräume und die Unterstützung von Pater Thomas und dies hat mich immer wieder gestärkt in meiner Arbeit.“

