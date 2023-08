KLJB Stotzard feiert Fahnenweihe mit Festwochenende

Die Katholische Landjugend lässt die Fahne von 1914 restaurieren. Am 19. und 20. August wird in dem Aindlinger Ortsteil Stotzard gefeiert. Dabei ist einiges geboten.

Die KLJB Stotzard hat einen stattlichen Grund zum Feiern. Sie hat die alte Fahne des Burschenvereins restaurieren lassen. Sie kann sich nun wieder sehen lassen. Am Wochenende 19. und 20. August wird Fahnenweihe gefeiert.

Die Fahne ist über 100 Jahre alt. Sie gehörte dem Stotzarder Burschenverein, wurde 1914 angefertigt und war bis 1968 in Gebrauch. Damals schlossen sich der Burschen- und Madlverein zusammen und so entstand die Katholische Landjugend (KLJB) Stotzard. Die Fahne des Burschenvereins war deshalb nicht mehr in Gebrauch und geriet in Vergessenheit.

Die Fahnenrestaurierung kostet die KLJB rund 9000 Euro

Die KLJB hat zwar eine Vereinsfahne. Diese ist aber recht einfach gestaltet und nicht so wertvoll wie die von 1914. Deshalb beschloss der Vorstand, diese Fahne restaurieren zu lassen. Die Restaurierung fand in Schierling (Niederbayern) statt und kostete rund 9000 Euro. Die Finanzierung erfolgt durch Spenden, Einnahmen von Theateraufführungen und Erspartem.

Zur offiziellen Weihe der restaurierten Fahne findet ein Festwochenende statt. Am Samstag, 19. August, veranstaltet die KLJB ein Weinfest mit der Partyband Rockshots. Der Eintritt ist von 19 bis 19.30 Uhr frei, danach kostet er sieben Euro. Der Einlass ist ab 16 Jahren mit dem sogenannten "Muttizettel" möglich.

An beiden Festtagen ist in Stotzard Barbetrieb

Am Sonntag, 20. August, findet die offizielle Fahnenweihe statt. Beginn ist um 8 Uhr mit geladenen Vereinen. Vor der Kirche findet ein Weißwurstfrühstück statt. Gefeiert wird in einem Zelt, mit zusätzlichem Barzelt. Barbetrieb ist an beiden Tagen. Für Essen ist jeweils gesorgt.

Um das Fest stemmen zu können, hat die KLJB den Aindlinger Burschenverein gebeten, ihr Patenverein zu werden. Beim Patenbitten im Mai hatten die Mitglieder des Burschenvereins dem Vorstand der KLJB Stotzard verschiedene Aufgaben gestellt. Dazu zählte unter anderem, dass sich die Vorstandsmitglieder gegenseitig blind schminken mussten, ein Schaumkuss-Wettessen oder eine Nicht-Lachen-Challenge. Nachdem die verschiedenen Aufgaben bewältigt waren, nahm der Burschenverein die Paten-Bitte der KLJB angenommen. (AZ)