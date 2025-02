Stotzarder klagen über Fehlverhalten auf den Straßen

Im Laufe der vergangenen Jahren hat sich das Interesse an den Bürgerversammlungen in manchen Orten nach unten entwickelt. Auf den Aindlinger Ortsteil Stotzard trifft diese Feststellung nicht zu. Im dortigen Gemeinschaftshaus verfolgten am Dienstag an die 50 Frauen und Männer, darunter zehn Mitglieder des Marktgemeinderats von Aindling, erst die Ausführungen von Bürgermeisterin Gertrud Hitzler. In der anschließenden Aussprache wurden zahlreiche Themen erörtert, sie betrafen nicht zuletzt das Verhalten auf den Straßen.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stotzard Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis