Eine Straßensperrung wird voraussichtlich von Samstag, 21. Dezember, bis Montag, 10. Februar, in der Nelkenstraße in Aichach stattfinden. Grund für die Sperrung ist eine Dachsanierung in der Nelkenstraße 2d, für die ein Baukran aufgestellt werden muss, wie die Bauherrin mitteilt. (AZ)

