Beim Streetfood-Festival in Aichach gibt es Gerichte aus aller Welt

Es gab einen Burger mit außerirdischem Flair, venezolanisches Maisbrot, mexikanische Tacos oder ausgefallene Cocktails. Anders als 2024, als das Wochenende größtenteils verregnet war, strahlte beim dreitägigen Schlemmerfest Streetfood-Festival von Xclusive Events am Volksfestplatz in Aichach dieses Mal die Sonne. Begleitet von Musik, probierten sich die Besucherinnen und Besucher am Wochenende durch verschiedene Esskulturen.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis