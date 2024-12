Fahrplanwechsel: So wirken sich die Streichungen im Landkreis aus

Der Sparbeschluss vom Juli wirkt sich jetzt im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) aus. Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember treten die vom Landkreis Aichach-Friedberg beschlossenen Streichungen in Kraft. Auf vier Linien des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV) gibt es Kürzungen. Vom Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) kommt dagegen ein zusätzliches Angebot: eine regelmäßige Verbindung zwischen Aichach und Altomünster (Landkreis Dachau).

Der AVV-Defizitausgleich für den Landkreis war zuletzt sprunghaft von 6,6 auf 11,6 Millionen Euro angestiegen. Deshalb hatte der zuständige Ausschuss des Kreistages mehrheitlich Kürzungen beschlossen. So werden künftig 160.000 Buskilometer und 450.000 Euro jährlich eingespart. Betroffen sind im Schnitt über 300 Fahrgäste täglich.

Beim Schülerverkehr gibt es „keine Hiobsbotschaften“

Irene Goßner von der AVV-Pressestelle kommentiert die Kürzungen so: „Man hat wirklich versucht, diese so umzusetzen, dass es möglichst wenige Fahrgäste betrifft.“ Natürlich sei das nicht schön. Doch auch der ÖPNV müsse einen Beitrag zum Sparen leisten. Laut Goßner wird das Angebot im Schülerverkehr aber weitgehend aufrechterhalten. In der Information zum Fahrplanwechsel 2024/2025 weist der AVV in seinem Überblick jeweils explizit darauf hin, wenn Einschnitte aufgrund der politischen Beschlüsse erfolgt sind. Diese betreffen folgende Linien:

Linie 200 Friedberg West P+R – Friedberg Bahnhof – Friedberg Süd – Friedberg Ost: Hier wird der Halbstundentakt samstags „aufgrund des Beschlusses der politischen Gremien im Landkreis zur Senkung der Kosten im Personennahverkehr“ auf einen Stundentakt umgestellt.

Linie 205 Friedberg – Dasing – Obergriesbach – Aichach: Hier werden die Samstagsfahrten gestrichen.

Linie 208 Friedberg – Ottmaring – Eurasburg – Ried – Bachern: Die Samstagsfahrten werden gestrichen. Zur Abmilderung werden die Fahrten des Anrufsammeltaxis (AST) erweitert.

Linie 301 Augsburg ­– Mühlhausen – Affing – Petersdorf – Pöttmes: Montags bis freitags entfällt die Fahrt um 17.41 Uhr von „Affing, Iglbach“ nach „Mühlhausen, Gewerbegebiet“. Ebenso entfallen alle Fahrten an Wochenenden und Feiertagen.

Linie 302 Augsburg – Mühlhausen – Affing – Petersdorf – Ebenried – Stuben: Es entfallen die Samstagsfahrten.

Linie 410 Augsburg – Meitingen – Thierhaupten – Baar – Reicherstein: Ersatzlos entfallen die Samstagsfahrten von Meitingen nach Thierhaupten/Unterbaar; ebenso montags bis freitags die beiden Abendfahrten nach 20 Uhr ab Meitingen nach Thierhaupten/Unterbaar und zurück.

Die Sparbeschlüsse haben aus Sicht von AVV-Sprecherin Goßner allerdings auch eine positive Folge. Die betroffenen Busunternehmen müssten nicht mehr so viele Fahrschichten besetzen. Damit sei zu Schulzeiten mehr Personal frei und könne bei einem Ausfall sofort eingesetzt werden. So könnten die Linien in den Hauptverkehrszeiten zuverlässiger bedient werden.

Beim AVV herrscht weiterhin Fachkräftemangel

Denn nach wie vor kämpft der AVV mit dem Fachkräftemangel. Bei einigen Linien waren Anpassungen erforderlich, „um auf die angespannte Situation“ zu reagieren. So wurden Fahrten gestrichen, zusammengelegt oder verschoben, um Reserven für die Hauptverkehrszeiten und damit für den Schüler- und Pendlerverkehr zu haben. Laut Goßner gibt es hier im Wittelsbacher Land aber keine Hiobsbotschaften, sondern lediglich kleinere Änderungen.

Menschen, die in Richtung Landkreis Dachau oder München orientiert sind, dürfen sich dagegen über ein neues Angebot freuen: Die MVV-Linie 704 verbindet nun die Kreisstadt Dachau mit Erdweg, Schwabhausen und Aichach mit einem regelmäßigen stündlichen Takt. Es gibt zusätzliche Fahrten, um Aichach an Altomünster anzubinden, wo die S-Bahn Richtung Dachau und München startet. Kostenlos ist das allerdings nicht. Der Landkreis zahlt dafür jährlich 705.000 Euro, die Stadt Aichach 32.000 Euro.

In Aichach gibt es vier neue Haltestellen für das Anrufsammeltaxi

In Aichach dürften sich besonders Seniorinnen und Senioren, aber auch Menschen, die kein Auto besitzen, über weitere Möglichkeiten freuen: Hier sind ab 15. Dezember vier neue Haltestellen für das Anrufsammeltaxi eingerichtet: vor der betreuten Wohnanlage in der Mozartstraße, am AWO-Heim in der Oskar-von-Miller-Straße, am Haus an der Paar in der Franz-Beck-Straße und am Plattenberg. Unter Telefon 08251/53999 vermittelt die Aichacher Taxi-Zentrale diese preisgünstigen Fahrten.

Über die politisch beschlossenen Kürzungen wird in den sozialen Medien bereits eifrig diskutiert. In Bezug auf die Linie 301 ist im Raum Pöttmes von einem „heftigen Mobilitätsverlust“ die Rede. Das Angebot sei „aktuell schon sehr dürftig. Das macht es nur noch katastrophaler“, schreibt eine Nutzerin. (mit cli)

Informationen Unter www.avv-augsburg.de, 0821/157000, http://mobil.avv-augsburg.de oder mit der App AVV.mobil werden sämtliche Änderungen zum Fahrplanwechsel im Detail aufgeführt.